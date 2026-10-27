मुंबई की हवा हो रही ‘जहरीली’! हफ्ते में एक दिन निर्माण कार्य बंद करने की मांग, मंत्री ने BMC को लिखा पत्र

Mumbai Air Pollution GRAP action plan: मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और कई इलाकों में छाई धुंध के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आयुक्त को पत्र लिखकर शहर में सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्य बंद रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने धूल नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई और औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल जैसे उपाय सुझाए हैं।