27 अक्टूबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

मुंबई की हवा हो रही ‘जहरीली’! हफ्ते में एक दिन निर्माण कार्य बंद करने की मांग, मंत्री ने BMC को लिखा पत्र

Mumbai air quality: महाराष्ट्र के मंत्री आशीष शेलार ने बीएमसी से सप्ताह में एक दिन निर्माण कार्य बंद रखने, मुंबई के लिए अलग GRAP बनाने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती का प्रस्ताव दिया है।
3 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Updated: 27 Oct 2026, 11:22 AM IST

Mumbai air quality worsening

मुंबई की बिगड़ी आबोहवा, मंत्री आशीष शेलार ने BMC को लिखा पत्र (Patrika File Photo)

Mumbai Air Pollution GRAP action plan: मुंबई में लगातार बिगड़ती हवा की गुणवत्ता और कई इलाकों में छाई धुंध के बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री आशीष शेलार ने प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए बड़े कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के आयुक्त को पत्र लिखकर शहर में सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़े सभी कार्य बंद रखने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही उन्होंने धूल नियंत्रण, प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर कार्रवाई और औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल जैसे उपाय सुझाए हैं।

मुंबई के लिए अलग GRAP बनाने का प्रस्ताव

आशीष शेलार ने मुंबई में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए शहर-विशेष ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) तैयार करने का सुझाव दिया है। इस योजना के तहत हवा की गुणवत्ता खराब होने के अलग-अलग स्तरों के अनुसार पहले से तय उपाय लागू किए जा सकेंगे।

उन्होंने कहा कि यह योजना बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से उच्चस्तरीय समिति से मांगे गए सुझावों के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उद्देश्य प्रदूषण बढ़ने पर समय रहते कार्रवाई करना और स्थिति गंभीर होने से पहले प्रभावी कदम उठाना है।

निर्माण कार्यों पर सप्ताह में एक दिन रोक लगाने की मांग

शेलार ने बीएमसी से मुंबई में सप्ताह में एक दिन निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियां बंद रखने पर विचार करने को कहा है। निर्माण स्थलों से उड़ने वाली धूल वायु प्रदूषण का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ऐसे में इन गतिविधियों को नियंत्रित करने से हवा में मौजूद हानिकारक कणों को कम करने में मदद मिल सकती है।

उन्होंने निर्माण स्थलों पर धूल को नियंत्रित करने के उपायों को मजबूत करने और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग की है।

शिकायत के लिए हेल्पलाइन जारी करने की मांग

प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के लिए मंत्री ने एक विशेष हेल्पलाइन और समर्पित सोशल मीडिया अकाउंट शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। इसके माध्यम से नागरिक कचरा जलाने, डंपिंग ग्राउंड में आग लगने और सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर निर्माण मलबा फेंकने जैसी घटनाओं की शिकायत कर सकेंगे।

उन्होंने बीएमसी को इन शिकायतों पर की गई कार्रवाई की साप्ताहिक रिपोर्ट सार्वजनिक करने का भी सुझाव दिया है, ताकि कार्रवाई में पारदर्शिता बनी रहे और नागरिकों को शिकायतों की स्थिति की जानकारी मिल सके।

सड़कों की धूल कम करने के लिए विशेष अभियान

आशीष शेलार ने सड़कों से उड़ने वाली धूल को मुंबई के वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण बताया है। उन्होंने प्रदूषण के लिहाज से संवेदनशील इलाकों और प्रमुख यातायात मार्गों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत बताई।

उनके सुझावों में ट्रीटेड सीवेज के पानी और पीने योग्य नहीं होने वाले पानी से सड़कों की धुलाई तथा पानी का छिड़काव करना शामिल है। इसके अलावा, अधिक यातायात वाले मार्गों पर रात के समय मशीनों से सफाई अभियान तेज करने का प्रस्ताव दिया गया है।

सड़कों पर बने गड्ढों की तुरंत मरम्मत करने और खुदाई के बाद सड़कों को सही तरीके से बहाल करने पर भी जोर दिया गया है। सड़क की खराब सतह और खुदाई के बाद बची धूल वाहनों की आवाजाही से हवा में फैल सकती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है।

प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों पर सख्ती

मंत्री ने स्पष्ट रूप से प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। उन्होंने सुझाव दिया कि वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के बिना चलने वाले भारी वाहनों को बीएमसी की सीमा में प्रवेश करने या परिचालन करने से रोका जाए।

इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों में अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने का सुझाव भी दिया गया है। इन उपायों का उद्देश्य वाहनों और उद्योगों से निकलने वाले प्रदूषकों को नियंत्रित करना है।

खबर शेयर करें:

Updated on:

27 Oct 2026, 11:22 AM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई की हवा हो रही ‘जहरीली’! हफ्ते में एक दिन निर्माण कार्य बंद करने की मांग, मंत्री ने BMC को लिखा पत्र

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘मेरी मेहनत और संघर्ष का 10% भी नहीं दिखाया’, प्रियंका चोपड़ा की फिल्म पर बोलीं बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम

Mary Kom Biopic
OTT

समय रैना को लेकर कुशा कपिला ने कही थी ये बात, अब दिवाली की तस्वीर ने फिर छेड़ा पुराना विवाद, सुलह की चर्चा

Kusha Kapila Viral Photo
मनोरंजन

‘उम्मीद है रिया चक्रवर्ती फिल्म देखकर खुद को सही महसूस करेंगी’, ‘पूजा मेरी जान’ की निर्देशक ने सुशांत की जिंदगी से प्रेरित फिल्म पर की बात

Pooja Meri Jaan Movie
बॉलीवुड

‘राजनीतिक मुद्दों पर बोलना कलाकारों का फैसला’, अभिनेत्री एलनाज नौरोजी ने आदोलनों पर दिया बयान, हिजाब पर कही बड़ी बात

Elnaaz Norouzi on CJP and ece Protest said it actor decision to speak on political issues
बॉलीवुड

हाउसिंग सोसाइटी पर फूटा उर्फी जावेद का गुस्सा, लगाया गंभीर आरोप, बोलीं- 4-5 आदमियों ने मुझे परेशान किया

Uorf Javed lashes out at housing society accuses it of harassment claims 4-5 men troubled me
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.