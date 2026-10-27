मुंबई लोकल के अचानक प्लेटफॉर्म बदलने की हुई घोषणा, पटरी पर कूदा 21 साल का साहिल और चली गई जान

Sahil Thite Bhandup Station Accident: मध्य रेलवे (Central Railway) से सफर करने वाले लाखों यात्रियों के लिए सोमवार का दिन किसी 'आफत' से कम नहीं था। कांजूरमार्ग स्टेशन (Kanjurmarg) पर सिग्नल सिस्टम में खराबी के कारण सोमवार को लोकल ट्रेन सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। ट्रेनों में देरी, स्टेशनों पर भारी भीड़ और उद्घोषणाओं में स्पष्टता की कमी के चलते यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस दौरान रेलवे ट्रैक पार करने की कोशिश में तीन लोगों की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। हालांकि, मंगलवार सुबह रेलवे प्रशासन के अनुसार, लोकल ट्रेन सेवाएं अब समय पर चल रही हैं।