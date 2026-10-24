मुंबई के 17 वर्षीय छात्र ने बनाया ‘FasalForward’, किसानों को फसल का सही दाम दिलाने में करेगा मदद

अंश के मुताबिक, महाराष्ट्र के जलगांव में उनकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से हुई, जिसे चने की फसल गलत समय पर बेचने के कारण हजारों रुपये का नुकसान हुआ था। उनका मानना है कि अगर किसान को बाजार के संभावित रुझान की जानकारी समय पर मिल जाए, तो वह बेहतर निर्णय ले सकता है। हालांकि, केवल मंडियों के भाव की जानकारी देना पर्याप्त नहीं है। फसल खराब होने, भंडारण की सुविधा और बाजार में कीमतों के उतार-चढ़ाव जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखना जरूरी है। इसी जरूरत को देखते हुए प्लेटफॉर्म किसानों को फसल बेचने के सही समय के बारे में अनुमान उपलब्ध कराता है।