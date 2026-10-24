24 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Weather

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

दोस्ती में आई दरार या कोई पुरानी रंजिश? बाउंसर की हत्या के पीछे की कहानी खंगाल रही पुलिस

Bouncer Murder Case: महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 36 वर्षीय बाउंसर देवेश उर्फ बंटी दीक्षित की दिनदहाड़े हत्या कर दी गई। आरोपी पवन पराशर ने पहले कार से टक्कर मारी, फिर लोहे की रॉड से हमला किया। दोनों के बीच पहले दोस्ती थी। पुलिस हत्या की असली वजह तलाश रही है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Updated: 24 Oct 2026, 3:37 PM IST

Friend Kills Friend

छत्रपति संभाजीनगर में बाउंसर बंटी दीक्षित की दिनदहाड़े हत्या के बाद घटनास्थल की तस्वीर। (फोटो सोर्स-@CrowDhillon8)

Maharashtra Crime News: कभी दोस्त रहे दो युवकों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक की जान चली गई? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 36 साल के देवेश उर्फ बंटी दीक्षित की दिनदहाड़े हत्या के बाद पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। हत्या का आरोप 22 साल के पवन पराशर पर है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों अलग-अलग बार में बाउंसर का काम करते थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, जो मामला हत्या तक पहुंच गया।

पहले दोस्ती, फिर बढ़ने लगी दूरियां

पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह और बंटी पहले दोस्त थे, लेकिन बाद में दोनों के बीच मुकाबला बढ़ने लगा था। इसी वजह से उनके रिश्तों में खटास आने की बात सामने आई है। हालांकि, दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था, यह अभी साफ नहीं हुआ है।

पुलिस यह भी पता लगा रही है कि दोनों के बीच काम को लेकर कोई झगड़ा था या फिर किसी दूसरी बात को लेकर दुश्मनी बढ़ी थी। फिलहाल आरोपी के बयान की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि हत्या की असली वजह का पता जांच पूरी होने के बाद ही चल सकेगा।

कार से टक्कर मारकर गिराया, फिर रॉड से हमला

यह घटना गुरुवार को सिडको के एन-7 इलाके में मंगेश गैस एजेंसी के पास हुई। बंटी जिम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान आरोप है कि पवन ने कार से उनका पीछा किया और पीछे से उनके दोपहिया वाहन को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बंटी सड़क पर गिर गए और उनका वाहन करीब 150 फीट दूर जा गिरा।

आरोप है कि टक्कर मारने के बाद पवन कार लेकर आगे निकल गया, लेकिन कुछ ही देर में यू-टर्न लेकर वापस आ गया। इसके बाद वह कार से उतरा और बंटी के सिर पर डंडे और लोहे की रॉड से कई वार किए। दिनदहाड़े हुई इस घटना से आसपास के लोग घबरा गए। लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन गंभीर चोटों के कारण बंटी की घटनास्थल पर ही मौत हो गई।

हत्या के बाद खुद थाने पहुंचा आरोपी


घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस उपायुक्त (जोन-2) रत्नाकर नवले समेत वरिष्ठ अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं, वारदात के बाद पवन खुद कार चलाकर सिडको पुलिस थाने पहुंचा और सरेंडर कर दिया।

पुलिस अब आरोपी से पूछताछ कर रही है। साथ ही दोनों के पुराने संबंधों और उनके बीच हुए विवाद के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोस्ती टूटने के बाद बढ़ी दुश्मनी इस हत्या की वजह बनी या इसके पीछे कोई और कारण था। इसका जवाब पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगा।

CCTV में देर रात घर लौटती दिखीं श्रद्धा दुबे, शिवा के गिरने की घटना पर पड़ोसी ने उठाए सवाल

ये भी पढ़ें
शिवा के गिरने की परिस्थितियों को लेकर सवाल, पूरे CCTV फुटेज और अन्य साक्ष्यों की जांच जरूरी। (फोटो सोर्स :file photo, Ritesh Singh )

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

Updated on:

24 Oct 2026, 3:37 PM IST

Published on:

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / दोस्ती में आई दरार या कोई पुरानी रंजिश? बाउंसर की हत्या के पीछे की कहानी खंगाल रही पुलिस

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘500 करोड़’ की ऑडियो क्लिप से महाराष्ट्र की सियासत में घमासान, मनोज जरांगे का दावा- मुझे मारने की रची जा रही साजिश

manoj jarange patil
राष्ट्रीय

मुंबई के 17 वर्षीय छात्र ने बनाया ‘FasalForward’, किसानों को फसल का सही दाम दिलाने में करेगा मदद

FasalForward App
मुंबई

‘रामायण 2’ से अब नहीं टकराएगी प्रभास की स्पिरिट, रणबीर ने संदीप रेड्डी वांगा को सीक्वल में होने वाली देरी की दी जानकारी

Ramayana 2 Vs Spirit
बॉलीवुड

Nashik: ‘मम्मी वापस कब आओगी?’, बेटे के सवाल ने सबको रुलाया, वकील मां की ट्रेलर के नीचे आने से हो चुकी है मौत

Sheetal Narule advocate death
मुंबई

‘जग्गू दा मेरे पिता जैसे हैं’, टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद नील नीतिन मुकेश ने दिया बयान, पुलिस को सूरत से मिले हथियार

Tiger Shroff Firing Case
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.