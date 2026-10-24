दोस्ती में आई दरार या कोई पुरानी रंजिश? बाउंसर की हत्या के पीछे की कहानी खंगाल रही पुलिस

Maharashtra Crime News: कभी दोस्त रहे दो युवकों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक की जान चली गई? महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में 36 साल के देवेश उर्फ बंटी दीक्षित की दिनदहाड़े हत्या के बाद पुलिस इसी सवाल का जवाब तलाश रही है। हत्या का आरोप 22 साल के पवन पराशर पर है। शुरुआती पूछताछ में पता चला है कि दोनों अलग-अलग बार में बाउंसर का काम करते थे। पहले दोनों के बीच दोस्ती थी, लेकिन बाद में रिश्ते बिगड़ गए। अब पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि आखिर दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ, जो मामला हत्या तक पहुंच गया।