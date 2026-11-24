सोशल मीडिया पर तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर साइबर अपराधी महिलाओं को बना रहे निशाना। (Ai Generated Photo)
Deepfake Video: सोशल मीडिया पर सालों पहले डाली गई तस्वीरों का भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी पुरानी तस्वीरों को गलत तरीके से बदलकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना दिए गए। महिला का दावा है कि ये तस्वीरें और वीडियो 33 से ज्यादा वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। इस पूरे मामले का पता उसे तब चला, जब वह Google Lens की मदद से इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें खोज रही थी। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। अंबोली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, जोगेश्वरी पश्चिम में रहने वाली महिला को रिपोर्ट में रमा नाम दिया गया है। उसने साल 2019 में स्नैपचैट और टिकटॉक पर अपने सार्वजनिक अकाउंट बनाए थे। इन पर वह अपनी तस्वीरें साझा करती थी। साल 2020 में भारत में टिकटॉक बंद हो गया, लेकिन उस पर पहले डाली गई तस्वीरें और स्नैपचैट की तस्वीरें इंटरनेट पर मौजूद रहीं।
11 नवंबर की रात महिला Google Lens पर अपने चेहरे से जुड़ी तस्वीरें खोज रही थी। इसी दौरान उसे अलग-अलग वेबसाइट पर अपनी तस्वीरें दिखाई दीं। इन तस्वीरों को आपत्तिजनक रूप देने के लिए उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। कुछ वेबसाइट पर इन्हीं तस्वीरों से बनाए गए वीडियो भी मौजूद थे।
महिला ने और जानकारी जुटाई तो पता चला कि ऐसी सामग्री 33 से ज्यादा वेबसाइट पर अपलोड की गई है। अपनी तस्वीरों का इस तरह इस्तेमाल देखकर वह परेशान हो गई। इसके बाद उसने मामले की शिकायत करने का फैसला किया।
महिला ने पहले साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। लेकिन जब तस्वीरें और वीडियो इंटरनेट से नहीं हटे तो उसने अंबोली पुलिस थाने में भी शिकायत दी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अब यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ किसने की और उन्हें अलग-अलग वेबसाइट पर किसने अपलोड किया।
अगर किसी की तस्वीर का गलत इस्तेमाल होता है तो सबसे पहले संबंधित वेबसाइट और पोस्ट के लिंक सुरक्षित रखें। स्क्रीनशॉट और दूसरे डिजिटल सबूत भी संभालकर रखें। इसके बाद संबंधित प्लेटफॉर्म पर सामग्री हटाने की शिकायत करें। साइबर क्राइम पोर्टल cybercrime.gov.in पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। जरूरत पड़ने पर नजदीकी पुलिस थाने में संपर्क करें।
ऐसी तस्वीरों या वीडियो को दूसरों को भेजने या सोशल मीडिया पर साझा करने से बचें। इससे पीड़ित की परेशानी और बढ़ सकती है।
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