Deepfake Video: सोशल मीडिया पर सालों पहले डाली गई तस्वीरों का भी कोई गलत इस्तेमाल कर सकता है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में रहने वाली एक महिला के साथ ऐसा ही हुआ। उसकी पुरानी तस्वीरों को गलत तरीके से बदलकर आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो बना दिए गए। महिला का दावा है कि ये तस्वीरें और वीडियो 33 से ज्यादा वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। इस पूरे मामले का पता उसे तब चला, जब वह Google Lens की मदद से इंटरनेट पर अपनी तस्वीरें खोज रही थी। इसके बाद उसने पुलिस से शिकायत की। अंबोली पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।