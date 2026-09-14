3300 करोड़ की संपत्ति, फिर क्यों मुंबई की सड़कों पर भिखारी बनकर घूमे BJP विधायक पराग शाह, वीडियो हुआ वायरल

Parag Shah Viral Video: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक पराग शाह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में मुंबई के घाटकोपर पूर्व विधानसभा क्षेत्र के विधायक पराग शाह भिखारी के वेश में सड़क किनारे बैठे और लोगों के बीच घूमते नजर आ रहे हैं। पहली नजर में वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए कि आखिर करोड़ों की संपत्ति वाले विधायक ने भिखारी का रूप क्यों धारण किया? हालांकि, बाद में इस पूरे मामले की वजह सामने आई।