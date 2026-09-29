Pune: बैंक ऑफ इंडिया की इमारत में लगी बड़ी आग, अफरा-तफरी मची, पुलिस और दमकल विभाग मौके पर

अधिकारियों ने बताया कि इस अग्निकांड में किसी भी व्यक्ति के घायल होने या हताहत होने की खबर नहीं है। बैंक कार्यालय में मौजूद सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आए थे। आग किस वजह से लगी, इसका तत्काल पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की ओर से आग लगने के कारण और संपत्ति को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है।