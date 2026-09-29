29 सितंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

मुंबई

क्या शरद पवार बदलेंगे सियासी पाला? संजय राउत ने दिया जवाब, बोले- वे कहीं नहीं जा रहे; INDIA ब्लॉक पर भी साफ किया रुख

Maharashtra Latest News: शरद पवार के बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर चर्चा तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा कि पवार कहीं नहीं जा रहे और INDIA ब्लॉक के साथ बने रहेंगे। वहीं, उद्धव ठाकरे आज की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे।
2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Imran Sheikh

Sep 29, 2026

Sanjay Raut

शरद पवार बदलेंगे सियासी पाला? संजय राउत बोले- कहीं नहीं जा रहे, INDIA ब्लॉक के साथ रहेंगे। (फोटो सोर्स-ANI)

Maharashtra Politics: राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार) के प्रमुख शरद पवार के हालिया बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। पवार ने कहा था कि उनकी पार्टी किसी दूसरे खेमे में नहीं जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई उनके साथ आना चाहता है तो वह आ सकता है।

पवार के इस बयान पर शिवसेना (UBT) सांसद संजय राउत ने कहा कि शरद पवार कहीं नहीं जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पवार INDIA ब्लॉक और महाविकास आघाड़ी (MVA) के साथ हैं और आगे भी इसी गठबंधन में रहेंगे।

राउत ने कहा कि पवार विपक्षी खेमे के बड़े नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पवार के परिवार या सहकारी क्षेत्र से जुड़े मामले उनके निजी मामले हैं। लेकिन राजनीति में उनका रुख अलग है और वह लंबे समय से बीजेपी और आरएसएस के विरोध में रहे हैं। राउत ने कहा कि वह पहले भी साफ कर चुके हैं कि शरद पवार के गठबंधन छोड़ने की कोई बात नहीं है।

INDIA ब्लॉक की बैठक में ऑनलाइन जुड़ेंगे उद्धव

संजय राउत ने आज होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल होने की तैयारी थी। उद्धव ठाकरे भी बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि मुंबई में अगले दो दिनों में होने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारियों के कारण उद्धव ठाकरे और शिवसेना (UBT) के नेता शहर में व्यस्त रहेंगे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है।

राउत ने बताया कि इसी वजह से उद्धव ठाकरे और पार्टी के दूसरे नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़ेंगे। उनके मुताबिक, दोपहर 3 बजे के बाद बैठक में शामिल होने की तैयारी है।

राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस

विरोध प्रदर्शन को लेकर तैयारियों के बीच राज ठाकरे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है। इसके बाद विरोध मार्च की तैयारी होगी। राउत के बयान से साफ है कि फिलहाल शिवसेना (UBT) का ध्यान मुंबई में होने वाले प्रदर्शन पर है। वहीं, शरद पवार के बयान के बाद उनके अगले राजनीतिक कदम को लेकर चल रही चर्चाओं पर राउत ने अपना रुख साफ कर दिया है।

SIR विवाद: राज ठाकरे-उद्धव ठाकरे ने 4 अक्टूबर को मुंबई में मार्च का किया ऐलान, विपक्षी दलों को भी साथ आने की अपील

ये भी पढ़ें
SIR Controversy

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

political

political news

politics

Updated on:

29 Sept 2026 12:09 pm

Published on:

29 Sept 2026 12:09 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / क्या शरद पवार बदलेंगे सियासी पाला? संजय राउत ने दिया जवाब, बोले- वे कहीं नहीं जा रहे; INDIA ब्लॉक पर भी साफ किया रुख

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘तमाचा यहां खाएगा, तालियां बाहर बजेंगी’ ‘राइज एंड फॉल 2’ में प्रियंका चौधरी ने रोते हुए शहजाद पूनावाला पर निकाला गुस्सा

Priyanka Chahar Choudhary says i will slap Shehzad Poonawalla
OTT

‘बेटी बचाओ नहीं, बेटे को पढ़ाओ, जरूरत पड़े तो थप्पड़ लगाओ’, मौनी रॉय ने लड़कों की परवरिश पर कही ये बात

Mouni Roy interview
मनोरंजन

जन्मदिन पर अभिजीत दीपके का मजेदार अंदाज, बोले- ‘कृपया फोन न करें’; आशुतोष रांका ने दी खास बधाई

Abhijeet Dipke
मुंबई

‘राइज एंड फॉल 2’ में सिवेट तोमर की होगी वापसी? वीरेंद्र सहवाग के सामने लगेगी फटकार

Siwet Tomar Eviction Rise And Fall 2
OTT

सिवेट के एविक्शन के बाद टूटीं निहारिका तिवारी, राइज एंड फॉल सीजन 2 घरवालों ने समझाकर संभाला, वायरल हुआ इमोशनल मोमेंट

Rise and Fall Season 2
मनोरंजन
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.