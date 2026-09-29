क्या शरद पवार बदलेंगे सियासी पाला? संजय राउत ने दिया जवाब, बोले- वे कहीं नहीं जा रहे; INDIA ब्लॉक पर भी साफ किया रुख

संजय राउत ने आज होने वाली INDIA ब्लॉक की बैठक को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बैठक महत्वपूर्ण है और इसमें शामिल होने की तैयारी थी। उद्धव ठाकरे भी बैठक में हिस्सा लेने वाले थे। हालांकि मुंबई में अगले दो दिनों में होने वाले विरोध प्रदर्शन की तैयारियों के कारण उद्धव ठाकरे और शिवसेना (UBT) के नेता शहर में व्यस्त रहेंगे। यह प्रदर्शन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर किया जा रहा है।