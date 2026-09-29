सातारा: जीरो पॉइंट पर मिला था महिला का शव, 12 दिनों की जांच के बाद सुलझी हत्या की गुत्थी, पति गिरफ्तार

Satara Crime News: महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 12 दिन की कड़ी जांच के बाद खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या उसके पति ने ही चरित्र पर संदेह के चलते की और शव को खेत में फेंक दिया। मृतका की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस के सामने मामले को सुलझाना बड़ी चुनौती थी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को संदिग्ध वाहन का सुराग मिला और जांच आगे बढ़ी।