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सातारा: जीरो पॉइंट पर मिला था महिला का शव, 12 दिनों की जांच के बाद सुलझी हत्या की गुत्थी, पति गिरफ्तार

Maharashtra News: महाराष्ट्र के सातारा में अज्ञात महिला की हत्या के मामले का 12 दिन बाद खुलासा हुआ है। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालकर संदिग्ध वाहन का पता लगाया और महिला के पति राहुल कोली को गिरफ्तार किया।
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मुंबई

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Dinesh Dubey

Sep 29, 2026

Maharashtra Crime

सातारा मर्डर केस की गुत्थी सुलझी (Photo: IANS/File)

Satara Crime News: महाराष्ट्र के सातारा जिले में एक महिला की हत्या के मामले का पुलिस ने 12 दिन की कड़ी जांच के बाद खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, महिला की हत्या उसके पति ने ही चरित्र पर संदेह के चलते की और शव को खेत में फेंक दिया। मृतका की पहचान नहीं होने के कारण पुलिस के सामने मामले को सुलझाना बड़ी चुनौती थी। सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद पुलिस को संदिग्ध वाहन का सुराग मिला और जांच आगे बढ़ी।

इस मामले में पुलिस ने सोलापुर जिले के मालशिरस तालुका स्थित मांडवे से राहुल संभाजी कोली (40) को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने पत्नी की हत्या करने की बात स्वीकार की है।

खेत के पास मिला था महिला का शव

पुलिस के मुताबिक, 12 सितंबर 2026 की सुबह खटाव तालुका के राजाचे कुर्ले स्थित जीरो पॉइंट के पास संग्राम माने के खेत के नजदीक एक अज्ञात महिला का शव मिला था। सूचना मिलने के बाद औंध पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

महिला की पहचान से संबंधित कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिलने के कारण पुलिस के सामने सबसे पहली चुनौती मृतका की पहचान करना और उसके यहां तक पहुंचने के रास्ते का पता लगाना था।

12 दिनों में खंगाले गए सैकड़ों CCTV फुटेज, महाराष्ट्र से कर्नाटक तक चला अभियान

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक निखिल पिंगले, अपर पुलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर और उपविभागीय पुलिस अधिकारी रणजीत सावंत के मार्गदर्शन में अलग-अलग जांच दल बनाए गए।

स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक विश्वजीत घोडके और औंध के सहायक पुलिस निरीक्षक सुनील जानकर की टीम ने घटनास्थल के साथ-साथ आसपास के संभावित रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू की।

पुलिस ने लगातार 12 दिनों तक सातारा, सांगली, सोलापुर और कर्नाटक की सीमा से सटे इलाकों के सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज की जांच की। इसी दौरान पुलिस को एक संदिग्ध वाहन दिखाई दिया। जांच आगे बढ़ाने पर वाहन का नंबर पुलिस के हाथ लगा।

सोलापुर से दबोचा गया आरोपी पति, चरित्र पर शक में की थी हत्या

वाहन के पंजीकरण संबंधी जानकारी हासिल करने के बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की। जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने सोलापुर जिले के मालशिरस तालुका स्थित मांडवे में छापा मारा और राहुल संभाजी कोली को हिरासत में लिया।

शुरुआत में आरोपी पुलिस को कथित तौर पर टालमटोल वाले जवाब देता रहा। हालांकि, पुलिस की गहन पूछताछ के बाद उसने अपराध कबूल कर लिया।

पुलिस के अनुसार, आरोपी ने बताया कि उसने पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उसे राजाचे कुर्ले इलाके में लाकर उसकी हत्या कर दी और बाद में शव खेत के पास फेंक दिया।

फिलहाल पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है और हत्या से जुड़े अन्य पहलुओं की भी पड़ताल की जा रही है।

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Updated on:

29 Sept 2026 10:38 am

Published on:

29 Sept 2026 10:33 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / सातारा: जीरो पॉइंट पर मिला था महिला का शव, 12 दिनों की जांच के बाद सुलझी हत्या की गुत्थी, पति गिरफ्तार

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