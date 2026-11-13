Chhath Puja Controversy: छठ के गीतों पर राज ठाकरे की आपत्ति से भड़के संजय निरुपम, पूछा- आखिर कहना क्या चाहते हैं?

Maharashtra Politics: छठ पूजा के गीतों को लेकर महाराष्ट्र में सियासत गरमा गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे की पोस्ट पर शिवसेना नेता संजय निरुपम ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर राज ठाकरे कहना क्या चाहते हैं? निरुपम ने कहा कि छठ पूजा का उत्तर प्रदेश के चुनाव से कोई लेना-देना नहीं है। यह त्योहार हजारों साल पुरानी परंपरा का हिस्सा है और इसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए।