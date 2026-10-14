Maharashtra: सरकारी अधिकारी बताकर शादी की, 4 महीने में खुली पति की पोल; 24 साल की संजना की मौत, ससुराल वाले फरार

परिजनों के मुताबिक, संजना ने घर के ऊपरी कमरे में फांसी लगा ली थी। इसके बाद ससुराल वाले उसे इलाज के लिए एक निजी अस्पताल ले गए। दोपहर करीब चार बजे जब जालना से उसके मायके वाले अस्पताल पहुंचे, तब उन्हें घटना की जानकारी मिली। परिवार ने आरोप लगाया कि उनके अस्पताल पहुंचते ही पति निलेश और ससुराल के अन्य सदस्य वहां से चले गए। इस घटना के बाद परिजनों और स्थानीय लोगों ने बेगमपुरा पुलिस थाने में पहुंचकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। फिलहाल, मामले में पुलिस कार्रवाई और आरोपों की जांच से जुड़ी विस्तृत जानकारी सामने आना बाकी है। संजना की मौत के बाद उसके परिवार में शोक और आक्रोश का माहौल है।