शिवसेना का अभिजीत दीपके की CJP पर निशाना, कहा- युवाओं को ड्रामा नहीं, रोजगार और विजन चाहिए

शिवसेना में CJP पर लगाया बड़ा आरोप (Photo: IANS/File)
Shiv Sena on Abhijeet Dipke CJP: केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद अब केरल के कोच्चि में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शनिवार को होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर शिवसेना ने सीजेपी पर निशाना साधा है। शिंदे गुट की शिवसेना की प्रवक्ता नेता शाइना एनसी ने कहा कि देश के युवाओं को इस तरह का राजनीतिक ड्रामा या दिखावटी सक्रियता पसंद नहीं है। युवा रोजगार के लिए विजन और ठोस योजना चाहते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।
शिवसेना की राष्ट्रीय सचिव शाइना एनसी ने कहा कि सीजेपी एक बार फिर ड्रामा कर रही है। उन्होंने कहा, "CJP एक बार फिर से ड्रामा रच रही है। पहले वे दिल्ली के जंतर-मंतर पर थे और अब कोच्चि पहुंच गए हैं। उनका स्वागत है, लेकिन बेहतर होता अगर वे अपने विजन और योजना के बारे में देश को बताते। इस देश का युवा इस तरह का राजनीतिक नाटक पसंद नहीं करता। युवाओं को विजन और नौकरियों के लिए ठोस योजना चाहिए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।"
इससे पहले सीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर हाल ही में प्रदर्शन की घोषणा की थी। सीजेपी ने इस कार्यक्रम को 'जंतर-मंतर एट कोच्चि' नाम दिया है। यह प्रदर्शन आज शाम 4 बजे कोच्चि के राजेंद्र मैदान में आयोजित किया गया है।
इसमें सीजेपी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके, दक्षिण क्षेत्र के प्रमुख विजय मल्लांगी और राष्ट्रीय सचिव आफरीन नवाज शामिल होंगे। CJP ने अपने अभियान के लिए 'लोकतंत्र बचाओ, SIR रद्द करो' का नारा दिया है।
कोच्चि में होने वाला प्रदर्शन ऐसे समय में हो रहा है, जब CJP के नेताओं के खिलाफ दिल्ली में हुए पिछले प्रदर्शन को लेकर पुलिस जांच जारी है।
13 अक्टूबर को सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके और सीजेपी के अन्य सदस्यों आशुतोष रांका तथा सौरव दास को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोप था कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और SIR प्रक्रिया के खिलाफ जंतर-मंतर पर बिना अनुमति प्रदर्शन करने की कोशिश की थी।
रांका और दास को 21 अक्टूबर को विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट की अदालत के आदेश के बाद रिहा किया गया था। अदालत ने दोनों को 50-50 हजार रुपये के निजी और जमानती मुचलके भरने तथा जांच पूरी होने तक शांति बनाए रखने की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था।
दिल्ली में हुए प्रदर्शन के मामले में 5 नवंबर को आशुतोष रांका और सौरव दास को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने पूछताछ के लिए बुलाया था। पूछताछ के बाद रांका ने इसे सामान्य जांच प्रक्रिया बताया। उन्होंने कहा कि सीजेपी जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेगी। साथ ही उन्होंने शांतिपूर्ण राजनीतिक विरोध और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का भी बचाव किया। उनका कहना था कि जंतर-मंतर या सार्वजनिक जगह पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाना अपने आप में कोई आपराधिक गतिविधि नहीं माना जाना चाहिए। उन्होंने उम्मीद जताई कि जांच निष्पक्ष तरीके से की जाएगी।
इसी बीच, अब कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली से बाहर केरल में अपना विरोध अभियान आगे बढ़ाने का फैसला किया है। कोच्चि का यह प्रदर्शन संगठन की ओर से SIR के खिलाफ जनसमर्थन जुटाने की एक नई कोशिश माना जा रहा है।
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