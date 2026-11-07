शिवसेना का अभिजीत दीपके की CJP पर निशाना, कहा- युवाओं को ड्रामा नहीं, रोजगार और विजन चाहिए

Shiv Sena on Abhijeet Dipke CJP: केरल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के खिलाफ विरोध तेज होता दिखाई दे रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने दिल्ली के जंतर-मंतर के बाद अब केरल के कोच्चि में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। शनिवार को होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर शिवसेना ने सीजेपी पर निशाना साधा है। शिंदे गुट की शिवसेना की प्रवक्ता नेता शाइना एनसी ने कहा कि देश के युवाओं को इस तरह का राजनीतिक ड्रामा या दिखावटी सक्रियता पसंद नहीं है। युवा रोजगार के लिए विजन और ठोस योजना चाहते हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें।