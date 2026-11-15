महाराष्ट्र के पंढरपुर में कुआं खोदते समय बड़ा हादसा, 4 मजदूरों की मौत, मचा हड़कंप

Solapur Well Collapse: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले से एक बेहद दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। पंढरपुर तालुका के आंबे गांव में कुएं की खुदाई के दौरान अचानक कुएं की दीवार ढह गई। इस हादसे में वहां काम कर रहे चार मजदूर मिट्टी के मलबे में दब गए। हादसे में चारों मजदूरों की मौत होने की खबर है। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मंत्री जयकुमार गोरे (Jaykumar Gore) ने इस हादसे पर दुख जताया है।