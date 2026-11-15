‘अभी रिटायर नहीं हो रहा हूं’, नितिन गडकरी ने पत्रकारों से किया मजाक, बोले- खबर मत चला देना

जल संरक्षण के काम को लेकर गडकरी ने कहा कि इस क्षेत्र में काम करते हुए 26 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे कामों को आगे बढ़ाने के लिए नई पीढ़ी को भी जिम्मेदारी देनी जरूरी है। इसी दौरान उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अब अगर मैं कहूं कि युवाओं को आगे लाया जाना चाहिए, तो आप फर्जी खबर छापेंगे कि गडकरी रिटायर हो जाएंगे। गडकरी की इस बात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद पत्रकारों के बीच हंसी का माहौल बन गया। उनके बयान से साफ था कि वह अपने रिटायरमेंट की बात को लेकर मजाक कर रहे थे और फिलहाल ऐसा कोई संकेत नहीं दिया कि वह राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं।