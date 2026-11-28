परिवार की तस्वीर साझा कर भावुक हुईं सुप्रिया सुले, फोटो सोर्स- एक्स (Supriya Sule)
Supriya Sule Family: परिसीमन को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में जारी चर्चा के बीच एनसीपी (शरद पवार) नेता सुप्रिया सुले की एक भावुक सोशल मीडिया पोस्ट सामने आई है। सुप्रिया सुले ने परिवार के साथ पुरानी तस्वीर साझा करते हुए अपने ‘दादा’ को याद किया और कहा कि परिवार को उनकी कमी हर पल महसूस होती है।
सुप्रिया सुले ने सोशल मीडिया पर परिवार की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रिय दादा, पूरा परिवार हर पल आपकी कमी महसूस करता है। आपके साथ बिताए खुशी के वो पल हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये यादें हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उन्होंने परिवार के साथ बिताए पलों को याद करते हुए इस पोस्ट के साथ दिल वाला इमोजी भी शेयर किया। तस्वीर में परिवार के कई सदस्य एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं और माहौल काफी सहज और पारिवारिक दिखाई दे रहा है। पोस्ट के अंत में सुप्रिया सुले ने दिल वाला इमोजी लगाकर अपने भाव व्यक्त किए, जिससे उनके संदेश का भावनात्मक पहलू भी साफ नजर आया।
मौजूदा विवाद एनसीपी (शरदचंद्र पवार) के संभावित समर्थन और कांग्रेस-शिवसेना (UBT) की आपत्ति को लेकर है। हाल में एनसीपी-एसपी नेता जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि पार्टी परिसीमन विधेयक का समर्थन करेगी, जबकि सुप्रिया सुले ने कहा है कि अंतिम फैसला विधेयक का मसौदा देखने और उस पर चर्चा के बाद लिया जाएगा। सुले पहले समान रूप से सभी राज्यों में लोकसभा सीटों में 50 फीसदी बढ़ोतरी जैसी शर्त की बात भी कह चुकी हैं।
महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस रुख पर शरद पवार और सुप्रिया सुले को घेरा है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2026 में शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए उसने अपना दावा छोड़ा था और शिवसेना (UBT) ने भी उनका समर्थन किया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि एनसीपी-एसपी केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन कानून के समर्थन की ओर बढ़ रही है। इस बीच शिवसेना (UBT) भी विधेयक का मसौदा मिलने के बाद उसका अध्ययन कर अपना रुख तय करने की बात कह रही है। यानी फिलहाल विवाद का केंद्र परिसीमन से ज्यादा इस बात पर है कि विपक्षी गठबंधन के दल इस प्रस्ताव पर एक साथ खड़े होंगे या अलग-अलग रुख अपनाएंगे
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