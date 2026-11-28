महाराष्ट्र कांग्रेस ने इस रुख पर शरद पवार और सुप्रिया सुले को घेरा है। कांग्रेस ने याद दिलाया कि 2026 में शरद पवार को राज्यसभा भेजने के लिए उसने अपना दावा छोड़ा था और शिवसेना (UBT) ने भी उनका समर्थन किया था। अब कांग्रेस का आरोप है कि एनसीपी-एसपी केंद्र के प्रस्तावित परिसीमन कानून के समर्थन की ओर बढ़ रही है। इस बीच शिवसेना (UBT) भी विधेयक का मसौदा मिलने के बाद उसका अध्ययन कर अपना रुख तय करने की बात कह रही है। यानी फिलहाल विवाद का केंद्र परिसीमन से ज्यादा इस बात पर है कि विपक्षी गठबंधन के दल इस प्रस्ताव पर एक साथ खड़े होंगे या अलग-अलग रुख अपनाएंगे