बाल-बाल बचे टाइगर श्रॉफ! पिछले हफ्ते ही होने वाला था हमला, सीसीटीवी फुटेज से हुआ बड़ा खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ (36) पर मुंबई के जुहू इलाके में हुई गोलीबारी के मामले में जांच के दौरान कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पुलिस के मुताबिक, आरोपी कई दिनों से अभिनेता की गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डेटा रिकॉर्ड की जांच में पता चला है कि तीन संदिग्ध 11 अक्टूबर को भी जुहू के फुटबॉल मैदान के पास पहुंचे थे। हालांकि, उस दिन टाइगर श्रॉफ खेलने नहीं आए, जिसके कारण कथित तौर पर हमले की उनकी कोशिश नाकाम रही। इसके बाद 18 अक्टूबर को मैदान के बाहर गोलीबारी की घटना हुई। इस मामले में तीन आरोपियों को राजस्थान के कोटा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से पकड़ा गया और मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया गया।