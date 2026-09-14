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मुंबई में परिवार संग गणेश गली पहुंचे उद्धव ठाकरे, लालबागचा राजा के किए दर्शन

Ganesh Chaturthi 2026: गणेश चतुर्थी के मौके पर शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुंबई की गणेश गली पहुंचे। परिवार ने लालबागचा राजा के दर्शन कर बप्पा का आशीर्वाद लिया।
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मुंबई

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Imran Ansari

Sep 14, 2026

Mumbai Ganesh Festival

मुंबई में परिवार संग गणेश गली पहुंचे उद्धव ठाकरे, फोटो सोर्स- ANI

Uddhav Thackeray: शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने सोमवार को गणेश चतुर्थी के अवसर पर मुंबई की गणेश गली पहुंचकर भगवान गणेश के दर्शन किए। इस दौरान उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे और बेटे व पार्टी विधायक आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद रहे।

आदित्य ठाकरे ने इस दौरे की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा कीं। उन्होंने बताया कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और रश्मि ठाकरे के साथ प्रसिद्ध लालबागचा राजा के दर्शन किए और भगवान गणेश से आशीर्वाद लिया। आदित्य ठाकरे ने पोस्ट में लिखा कि उन्होंने उद्धव ठाकरे और अपनी मां रश्मि ठाकरे के साथ लालबागचा राजा के दर्शन किए। उन्होंने भगवान गणेश से सभी पर कृपा बनाए रखने और बाधाओं को दूर करने की प्रार्थना की।

महाराष्ट्र समेत देशभर में गणेशोत्सव की धूम

10 दिवसीय गणेश चतुर्थी उत्सव महाराष्ट्र और देश के कई हिस्सों में उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु घरों और सार्वजनिक पंडालों में भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा-अर्चना कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी गणेश चतुर्थी के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने देश, राज्य, नागरिकों और किसानों के सामने मौजूद चुनौतियों को दूर करने के लिए भगवान गणेश से प्रार्थना की।

फडणवीस ने अपनी पत्नी अमृता फडणवीस के साथ अपने आधिकारिक आवास 'वर्षा' में भगवान गणेश की स्थापना की। उन्होंने कहा कि वह विघ्नहर्ता भगवान गणेश से सभी के दुख और परेशानियां दूर करने तथा देश, राज्य, नागरिकों और किसानों को चुनौतियों से निपटने की शक्ति देने की प्रार्थना करते हैं। अमृता फडणवीस ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में लोगों ने बड़े उत्साह के साथ बप्पा का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अगले 10 दिनों तक महाराष्ट्र में गणेशोत्सव की धूम रहेगी।

लालबागचा राजा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़

मुंबई को गणेशोत्सव का पारंपरिक केंद्र माना जाता है और यहां हर साल इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। इस बार भी शहर के अलग-अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध लालबागचा राजा के पंडाल में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना के साथ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान मुंबई में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है।

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Updated on:

14 Sept 2026 05:13 pm

Published on:

14 Sept 2026 05:12 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में परिवार संग गणेश गली पहुंचे उद्धव ठाकरे, लालबागचा राजा के किए दर्शन

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