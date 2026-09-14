मुंबई में परिवार संग गणेश गली पहुंचे उद्धव ठाकरे, लालबागचा राजा के किए दर्शन

मुंबई को गणेशोत्सव का पारंपरिक केंद्र माना जाता है और यहां हर साल इस उत्सव को लेकर खासा उत्साह देखने को मिलता है। इस बार भी शहर के अलग-अलग इलाकों में गणेश प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। प्रसिद्ध लालबागचा राजा के पंडाल में भी भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 'गणपति बप्पा मोरया' के जयकारों के बीच श्रद्धालु लंबी कतारों में खड़े होकर बप्पा के दर्शन कर रहे हैं और सुख-समृद्धि की कामना के साथ उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। गणेशोत्सव के 10 दिनों के दौरान मुंबई में धार्मिक उत्साह और भक्ति का माहौल बना हुआ है।