पश्चिम रेलवे का बड़ा तोहफा! उधना और अमरावती के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

रेलवे यात्रियों के लिए खुशखबरी! उधना-अमरावती के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन (Patrika File Photo)
Western Railway Special Train: त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने उधना और अमरावती के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 09013/09014 कुल 12 फेरों में संचालित होगी। यह ट्रेन 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस से बढ़नी जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन निर्धारित अवधि के दौरान गोंडा स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी।
पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी विनीत अभिषेक की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, यात्रियों की सुविधा के लिए उधना-अमरावती के बीच विशेष किराये पर सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
ट्रेन संख्या 09013 उधना-अमरावती सुपरफास्ट स्पेशल प्रत्येक सोमवार को उधना से सुबह 11:30 बजे रवाना होगी और उसी दिन रात 9:20 बजे अमरावती पहुंचेगी। यह सेवा 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक उपलब्ध रहेगी।
वापसी में ट्रेन संख्या 09014 अमरावती-उधना स्पेशल प्रत्येक सोमवार को रात 11:30 बजे अमरावती से रवाना होगी और अगले दिन सुबह 9:35 बजे उधना पहुंचेगी। यह ट्रेन भी 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक संचालित होगी।
उधना और अमरावती के बीच चलने वाली यह स्पेशल ट्रेन दोनों दिशाओं में 17 स्टेशनों पर रुकेगी। यात्रियों को इन स्टेशनों से यात्रा करने की सुविधा मिलेगी।
ट्रेन के प्रमुख ठहराव व्यारा, नवापुर, नंदुरबार, दोंडाइचा, सिंधखेड़ा, नरडाना, अमलनेर, धरनगांव, जलगांव, भुसावल, बोडवड, मलकापुर, नांदुरा, शेगांव, अकोला, मुर्तिजापुर और बडनेरा हैं।
यात्रियों की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ट्रेन में कई श्रेणियों के कोच उपलब्ध होंगे। इनमें एसी चेयर कार, स्लीपर क्लास, जनरल सेकेंड सीटिंग और जनरल सेकेंड क्लास के कोच शामिल हैं।
इस ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक यात्री अपनी सुविधा और उपलब्धता के अनुसार टिकट बुक कर सकते हैं।
ट्रेन संख्या 09013 उधना-अमरावती स्पेशल की बुकिंग 24 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। यात्री सभी यात्री आरक्षण प्रणाली (PRS) काउंटरों और IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से टिकट बुक कर सकते हैं।
यह ट्रेन विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित की जाएगी।
इस बीच, पश्चिम रेलवे ने ट्रेन संख्या 05038 बांद्रा टर्मिनस-बढ़नी साप्ताहिक अनारक्षित स्पेशल के परिचालन में भी बदलाव किया है। आधिकारिक बयान के मुताबिक, परिचालन संबंधी कारणों से 24 अक्टूबर से 28 नवंबर 2026 तक यात्रा शुरू करने वाली यह ट्रेन गोंडा स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी। यानी इस अवधि में ट्रेन गोंडा से बढ़नी के बीच नहीं चलेगी और इस खंड पर सेवा आंशिक रूप से रद्द रहेगी।
रेलवे ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे इस बदलाव को ध्यान में रखते हुए अपनी यात्रा की योजना बनाएं, ताकि यात्रा के दौरान किसी तरह की असुविधा न हो।
बड़ी खबरेंView All
मुंबई
महाराष्ट्र न्यूज़
ट्रेंडिंग