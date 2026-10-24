पश्चिम रेलवे का बड़ा तोहफा! उधना और अमरावती के बीच चलेगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन, जानें रूट और टाइमिंग

Western Railway Special Train: त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पश्चिम रेलवे ने उधना और अमरावती के बीच सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। ट्रेन संख्या 09013/09014 कुल 12 फेरों में संचालित होगी। यह ट्रेन 26 अक्टूबर से 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके अलावा, बांद्रा टर्मिनस से बढ़नी जाने वाली साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन के परिचालन में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन निर्धारित अवधि के दौरान गोंडा स्टेशन पर ही अपनी यात्रा समाप्त करेगी।