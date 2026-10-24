Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में चक्रवात का महाराष्ट्र पर भी असर! IMD ने बताया 28 अक्टूबर तक कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Forecast: महाराष्ट्र में एक बार फिर बारिश की संभावना बन रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना है। इस मौसम प्रणाली की तीव्रता बढ़ने पर इसके चक्रवात में बदलने की आशंका जताई जा रही है। मौसम में इस संभावित बदलाव के चलते अक्टूबर के आखिरी 4-5 दिनों में महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अच्छी बारिश हो सकती है। खासकर विदर्भ और मराठवाड़ा में बारिश बड़ी राहत बनकर बरस सकता है। इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुंबई केंद्र ने 28 अक्टूबर तक के लिए मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। इसके अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर और रायगढ़ में 24 से 26 अक्टूबर तक कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। वहीं, 27 और 28 अक्टूबर को इन जिलों में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। कोंकण के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे के दौरान बारिश और गरज-चमक की भी संभावना जताई गई है।