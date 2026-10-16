पुणे: अस्पताल के PM रूम में शराब पार्टी! मृत्यु प्रमाणपत्र लेने आया शख्स रातभर करता रहा इंतजार

बता दें कि किसी अस्पताल में पोस्टमार्टम विभाग में स्वच्छता, अनुशासन और निर्धारित नियमों का पालन बेहद जरूरी होता है। ऐसे में कथित शराब पार्टी के आरोपों ने अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। वीडियो कब बनाया गया, उसमें दिखाई देने वाली चीजों की वास्तविकता क्या है और वहां वास्तव में क्या हुआ था। इन सभी पहलुओं की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी। फिलहाल अब पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका प्रशासन की कार्रवाई और अस्पताल प्रबंधन के आधिकारिक बयान पर नजर रहेगी।