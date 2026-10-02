शहर बढ़े, पंचायतें घटीं: शहरीकरण की जद में ग्राम स्वराज

ग्रामीण अंचल में पंचायतीराज में आज भी सबसे बड़ी कमी नजर आती है कि इसका प्रशासनिक ढांचा वैसा आकार नहीं ले पाया है जैसा शहरी निकायों में है। राजस्थान में ही नवगठित या नवसृजित ग्राम पंचायतों के लिए अभी तक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर भवन नहीं बने है। कुछ सालों पुरानी पंचायत समितियों के भी पर्याप्त भवन नहीं है। ग्राम विकास अधिकारी, सरपंच और वार्ड पंच जैसा पूरा ढांचा ग्राम पंचायत में है। परन्तु नियमित रूप से पंचायत भवन में उपिस्थति आज भी नहीं मिलती। ग्राम पंचायतों के रिकॉर्ड भी व्यविस्थत नहीं होने से भी ग्रामीण परेशान रहते है।