Rajasthan : ‘पंचायत चुनाव बाद हो जाएगा BJP सरकार का हिसाब’, डोटासरा ने कसा मदन राठौड़ पर तंज, जूली भी बोले

सम्मेलन को पूर्व शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी मुंडेल, पुन्दलौता प्रशासक मुकेश टांडी, विधायक हरेंद्र मिर्धा, युवा नेता गजेन्द्र महिया महियासर, पंचायतीराज प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष हरिराम जाट, पूर्व मंत्री मंजू मेघवाल, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पीसीसी महासचिव राहुल भाकर, कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी डॉ. दामोदर गुर्जर, पार्षद सीताराम बिंदा, राजीव गांधी कांग्रेस संगठन प्रदेश महासचिव हिमांशु ढाका हरसौर, शिक्षाविद् देवकरण डारा, पूर्व मंत्री नसीम अख्तर, युवा नेता अभिषेक चौधरी, पीसीसी वार रूम प्रभारी जसवंत गुर्जर और पूर्व जिलाध्यक्ष जगदीश नारायण शर्मा सहित कई नेताओं ने संबोधित किया।