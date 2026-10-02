नए सभापति के निरीक्षण जारी, शहर की बदहाली कब बदलेगी, अभी हालत खराब

स्थायी आयुक्त नहीं, जनता किसके पास जाए

नगरपरिषद में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति नहीं होना भी कामकाज की बड़ी समस्या बनी हुई है। वर्तमान में आयुक्त का प्रभार एसडीएम के पास है। एसडीएम के पास पूरे उपखंड की जिम्मेदारी होने के कारण उनका नगरपरिषद में नियमित बैठना संभव नहीं हो पाता। ऐसे में अपनी समस्या लेकर आने वाले लोगों को कई बार जिम्मेदार अधिकारी का इंतजार करना पड़ता है। नगरपरिषद के सामने केवल लंबित फाइलों का निस्तारण की समस्या नहीं है, बल्कि शहर की सडक़ों की हालत सुधारना, पार्किंग व्यवस्था विकसित करना, अव्यवस्थित निर्माण पर कार्रवाई करना और सेटबैक की जगह निर्माण करने वालों का प्रावधानों के खिलाफ अंगूठा दिखाने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई करना है, लेकिन अब इसे करे कौन। इसको लेकर भी स्थिति विकट होने लगी है।

लोगों ने कहा, समस्या बताएं तो किसे

बुधवार को नगरपरिषद में मिले इरशाद, इलियास, शब्बीर और इमरोज ने बताया कि वे लोहारपुरा की सडक़ की समस्या को लेकर नगरपरिषद आए थे। उनका कहना था कि सडक़ लंबे समय से खराब है और लोगों को रोज परेशानी उठानी पड़ रही है। नगरपरिषद में जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिलने के कारण समस्या बताने के लिए भी भटकना पड़ रहा है। लोगों ने कहा कि नया सभापति शहर का निरीक्षण कर रहा है, अब निरीक्षण के बाद मौके पर काम भी दिखाई देना चाहिए।