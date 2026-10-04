पंचायतीराज चुनाव: नागौर में प्रथम दो चरणों में होंगे 347 ग्राम पंचायतों के चुनाव

राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कार्यक्रम का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है।चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही जिले में आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। अगले दो महीने में जिला परिषद के 37 वार्डों के साथ 12 पंचायत समितियों के 212 वार्डों एवं 347 ग्राम पंचायतों के सरपंच, उप सरपंच तथा 3429 वार्ड पंचों के चुनाव होंगे। इसके साथ एक जिला प्रमुख, एक उप जिला प्रमुख, 12 प्रधान तथा 12 उप प्रधान भी चुने जाएंगे।