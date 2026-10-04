गोवा चुनाव की तैयारी में जुटी ‘आप’, 6 सदस्यीय कोर कमेटी का ऐलान; वाल्मीकि नाइक को बड़ी जिम्मेदारी

आम आदमी पार्टी ने 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव में दो सीटों पर जीत दर्ज की थी। इसके बाद पार्टी ने राज्य में अपना संगठन मजबूत करने पर जोर दिया है। अब 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए नई कोर कमेटी के गठन को पार्टी की चुनावी तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। नई समिति के सामने चुनावी रणनीति तैयार करने, उम्मीदवारों के चयन, प्रचार अभियान और गठबंधन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसलों में भूमिका निभाने की जिम्मेदारी होगी।