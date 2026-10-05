‘बहुमत के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है’, अधीर रंजन चौधरी का बड़ा आरोप

चुनाव में कथित हेरफेर और बड़े पैमाने पर 'वोट चोरी' के आरोपों पर अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया में बड़े स्तर पर हेरफेर होता है तो उससे चुनी गई सरकार की वैधता पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी यह बात उठाती रही है और पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी इसी मुद्दे को उठाया है। चौधरी ने कहा कि खरगे देश के लोगों की आवाज को सामने रख रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि यदि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं होंगे तो उनके जरिए सत्ता में आने वाली सरकार को वैध नहीं माना जा सकता।