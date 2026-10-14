अमित शाह के बैलेट पेपर वाले बयान पर NDA नेताओं का समर्थन, राहुल गांधी और कांग्रेस पर हमला

NDA Leaders Targeted Rahul Gandhi: केंद्रीय गृह मंत्रीअमित शाह के बयान, 'गुजरात में बैलेट पेपर से वोटिंग हुई, कांग्रेस फिर भी हारी' को लेकर बिहार और झारखंड के NDA नेताओं ने कांग्रेसपर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस नेतृत्व पर भी सवाल उठाए।पटना में बिहार सरकार के मंत्री राम कृपाल यादव ने अमित शाह के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी को भाजपा से सीखना चाहिए कि पार्टी किस तरह काम करती है। उन्होंने कहा कि अमित शाह की यह बात सही है और राहुल गांधी को भाजपा के काम करने के तरीके को समझना चाहिए।