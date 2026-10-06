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Assam Earthquake: चुनावी दिन की शुरुआत भूकंप के झटकों से, वोटिंग से पहले नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप

Nagaon Bypoll, Assam Election 2026: सुबह-सुबह धरती के कंपन से नगांव में लोगों की नींद टूटी, जबकि कुछ ही घंटों बाद मतदाता मतदान केंद्रों का रुख करने वाले हैं। इसी सीट पर बीजेपी, कांग्रेस और एआईयूडीएफ के बीच मुकाबले पर सबकी नजर है।
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भारत

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Manoj Vashisth

Oct 06, 2026

Assam Earthquake

Assam Earthquake: वोटिंग से पहले नगांव में भूकंप के झटके, 4.5 तीव्रता से हिली धरती (Photo Credit- X/@airnewsalerts)

Nagaon Earthquake: असम के नगांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। खास बात यह है कि इसी दिन नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में भूकंप की खबर ने चुनावी माहौल के बीच लोगों का ध्यान अचानक प्राकृतिक हलचल की ओर खींच दिया।

Assam Earthquake: भूकंप के झटकों से सुबह की शुरुआत

असम के नगांव में मंगलवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार, भूकंप सुबह करीब 4 बजकर 23 मिनट पर आया और इसकी तीव्रता 4.5 मापी गई। शुरुआती जानकारी के मुताबिक यह मध्यम तीव्रता का भूकंपीय झटका था। फिलहाल उपलब्ध रिपोर्टों में किसी बड़े नुकसान या जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है।

नगांव में भूकंप का समय इसलिए भी खास हो गया है क्योंकि मंगलवार को ही लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। यानी एक तरफ चुनावी गतिविधियां अपने अंतिम चरण में हैं, वहीं सुबह की शुरुआत प्राकृतिक हलचल के साथ हुई।

न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के अनुसार, नगांव लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने पूर्व आईएएस अधिकारी देबाशीष शर्मा, कांग्रेस ने पूर्व विधायक सिबामोनी बोरा और एआईयूडीएफ ने पार्टी प्रमुख बदरुद्दीन अजमल को मैदान में उतारा है। नामांकन के दौरान इन प्रमुख उम्मीदवारों के साथ कई अन्य प्रत्याशियों ने भी पर्चे दाखिल किए थे।

यह उपचुनाव पूर्व कांग्रेस सांसद प्रद्युत बोरदोलोई के इस्तीफे और बाद में बीजेपी में शामिल होने के बाद खाली हुई सीट पर कराया जा रहा है। बोरदोलोई ने बाद में असम विधानसभा चुनाव में दिसपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव जीता।

चुनाव के बीच भूकंप पर प्रशासन की नजर

नगांव उपचुनाव के लिए प्रशासन ने मतदान की तैयारियां पूरी होने की जानकारी दी है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने नगांव और मोरीगांव जिला प्रशासन के पूरी तरह तैयार होने और सुरक्षित एवं निष्पक्ष मतदान कराने की बात कही है। मतदान के बाद वोटों की गिनती 9 अक्टूबर को होगी।

असम पूर्वोत्तर भारत का ऐसा क्षेत्र है जहां भूकंपीय गतिविधियां समय-समय पर दर्ज होती रही हैं। ऐसे में 4.5 तीव्रता के झटके के बाद स्थानीय प्रशासन और लोगों के लिए सतर्क रहना महत्वपूर्ण है। फिलहाल सबसे अहम बात यह है कि भूकंप के बाद मतदान प्रक्रिया पर किसी तरह के असर की सूचना सामने नहीं आई है।

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Updated on:

06 Oct 2026 06:58 am

Published on:

06 Oct 2026 06:31 am

Hindi News / National News / Assam Earthquake: चुनावी दिन की शुरुआत भूकंप के झटकों से, वोटिंग से पहले नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप

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