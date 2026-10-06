Assam Earthquake: चुनावी दिन की शुरुआत भूकंप के झटकों से, वोटिंग से पहले नगांव में 4.5 तीव्रता का भूकंप

Nagaon Earthquake: असम के नगांव में मंगलवार की सुबह उस वक्त हलचल मच गई, जब मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले भूकंप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 4.5 दर्ज की गई। खास बात यह है कि इसी दिन नगांव लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। ऐसे में भूकंप की खबर ने चुनावी माहौल के बीच लोगों का ध्यान अचानक प्राकृतिक हलचल की ओर खींच दिया।