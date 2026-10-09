Nandigram ByElection Result: नंदीग्राम में भाजपा की हसिरानी रथ की बड़ी जीत, जानें कांग्रेस उम्मीदवार का क्या रहा हाल?

नंदीग्राम सीट पर मतगणना के दौरान हसिरानी रथ ने शुरुआत से ही बढ़त बनाए रखी। मतगणना के 17वें दौर तक वह कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान से 122753 मतों से आगे रही। उनकी बढ़त वर्ष 2016 में इस सीट पर दर्ज जीत के अंतर से भी अधिक हो गई थी। वर्ष 2016 में सुवेंदु अधिकारी ने तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नंदीग्राम सीट से 81,230 मतों के अंतर से जीत हासिल की थी। इस बार हसिरानी रथ ने 1,22,753 मतों के अंतर से जीत दर्ज कर उस रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। हासिरानी रथ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के दिवंगत निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की मां हैं।