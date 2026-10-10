स्वदेशी उत्पादों से सजेगा भोपाल का मेला, 200 स्टॉल के जरिए आत्मनिर्भर भारत पर जोर

Bhopal Swadeshi Mela 2026: मध्य प्रदेशकी राजधानी भोपाल में 23 अक्टूबर से 12 दिवसीय स्वदेशी मेले का आयोजन किया जाएगा। एमवीएम मैदान में लगने वाले इस मेले में ‘लोकल फॉर वोकल’ और आत्मनिर्भर भारत की झलक देखने को मिलेगी। मेले में 200 से ज्यादा स्वदेशी उत्पादों के स्टॉल लगाए जाएंगे। इसका आयोजन स्वदेशी जागरण मंच और स्वर्णिम भारतवर्ष फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया जा रहा है।