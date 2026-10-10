हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर? सीजेपी प्रदर्शन के बीच जानिए पुलिस की कार्रवाई और कानूनी अधिकार

CJP Protest : नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर सीजेपी के प्रदर्शन से पहले पुलिस की कार्रवाई चर्चा में है। सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका और सौरव दास सहित कई नेताओं को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लिए जाने की खबरों के बीच यह समझना जरूरी है कि हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर है, हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कौन-कौन से अधिकार मिलते हैं।