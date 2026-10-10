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‘सरकार सिर्फ तमानशबीन नहीं बनी रह सकती’, प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली की सख्ती का किया समर्थन

CJP protest: CJP के 'जंतर-मंतर 2.0' प्रदर्शन से पहले दिल्ली में पाबंदियों पर प्रह्लाद जोशी बोले, सरकार मूकदर्शक नहीं रह सकती। कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र की हत्या की कोशिश बताया।
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पटना

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Anand Prakash Yadav

Oct 10, 2026

Delhi security restrictions

जंतर-मंतर 2.0 पर सियासी संग्राम: प्रह्लाद जोशी बोले राजनीतिक ड्रामा,Photo Source@ANI

केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए चल रहे विरोध प्रदर्शनों को 'राजनीतिक ड्रामा' और चुनावी नतीजों को स्वीकार न कर पाने की अक्षमता करार दिया। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनों के दौरान कानून-व्यवस्था बिगड़ने और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचने पर सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती। मीडिया से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने राज्य की सुरक्षा कार्रवाई और आवाजाही पर लगी पाबंदियों का बचाव किया। उन्होंने कहा कि जब सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हो तो अधिकारी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते।

जोशी ने पत्रकारों से कहा कि,अगर कानून-व्यवस्था बिगाड़ने, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और आम नागरिकों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो सरकार सिर्फ मूकदर्शक बनकर नहीं रह सकती, सख्त कदम उठाने ही होंगे।

चुनावी जीत का जिक्र, ममता सरकार पर निशाना

सत्ताधारी पार्टी के चुनावी सफर पर बात करते हुए प्रह्लाद जोशी ने कहा कि बीजेपी ने हालिया चुनाव जीते हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गोवा में भी उसकी जीत का सिलसिला जारी रहने की उम्मीद है। उन्होंने यह भी कहा कि, पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त ममता बनर्जी सरकार के कुशासन और भ्रष्टाचार की वजह से है।

मेट्रो पाबंदियों पर क्या बोले जोशी

जोशी ने कहा कि ऑपरेशनल प्रोटोकॉल न्यायिक और प्रशासनिक समीक्षा के दायरे में आते हैं। उन्होंने कहा कि, मेट्रो सेवाओं पर पाबंदियों के बारे में, मुख्य न्यायाधीश ने उचित पाबंदियां लगाने को कहा है। दिल्ली पुलिस जरूरी कदम तय करेगी। सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। ये सब राजनीतिक ड्रामा है और अपनी चुनावी हार को स्वीकार न करने की कोशिश है।

उनकी ये टिप्पणियां CJP के उस विरोध प्रदर्शन से पहले सुरक्षा पाबंदियों के बीच आईं, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई है और मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन (SIR) का विरोध किया गया है।

कांग्रेस का पलटवार: 'डरी हुई BJP'

दूसरी ओर, शनिवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष आराधना मिश्रा मोना ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के प्रदर्शन से पहले राष्ट्रीय राजधानी में व्यापक पाबंदियों और एहतियातन हिरासत को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनऊ में ANI से बात करते हुए उन्होंने इस कार्रवाई को 'लोकतंत्र की हत्या की कोशिश' करार दिया।

राहुल गांधी चेन्नई में कार्यक्रमों में व्यस्त

कांग्रेस की भागीदारी पर पूछे गए सवालों के जवाब में मिश्रा ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेता तमिलनाडु में पहले से तय कार्यक्रम में व्यस्त हैं। उन्होंने कहा, "आज राहुल गांधी चेन्नई में 'छात्रों की गूंज' नाम के एक पहले से तय कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, और पूरी लीडरशिप उस कार्यक्रम में मौजूद रहेगी।

CJP के प्रदर्शन पर भाजपा का बड़ा बयान, संबित पात्रा बोले- दिल्ली को बंधक बनाने और अराजकता फैलाने की कोशिश

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Sambit Patra

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Updated on:

10 Oct 2026 03:18 pm

Published on:

10 Oct 2026 03:05 pm

Hindi News / National News / ‘सरकार सिर्फ तमानशबीन नहीं बनी रह सकती’, प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली की सख्ती का किया समर्थन

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