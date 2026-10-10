अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का आरोप: लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने के एहसास से ही डर रही सरकार

जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल देख भड़के अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, बोले— डर रही सरकार, Photo Source@ANI
Jantar Mantar Protest: अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने शनिवार को जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात करने की आलोचना की, जहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विरोध प्रदर्शन बुलाया है। विरोध स्थल पर बोलते हुए, द्रेज ने कहा कि, उन सभी लोगों की ओर से जो यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहां पुलिस बल का बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया गया है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है।
उन्होंने आगे कहा कि, सरकार के इतने डरे होने का कारण हिंसा या सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं है, बल्कि सरकार को इस बात का डर है कि देश के लोग यह समझ जाएंगे कि उनसे वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है।
इससे पहले दिन में, CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली की उड़ान पर थे, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से उतरते ही पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया।
वीडियो में दिपके यह आरोप लगाते हुए सुने जा सकते हैं, तो, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए विमान में घुस रही है। वे सभी विमान में घुस रहे हैं। हम अभी-अभी उतरे हैं। दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी गलियारे में खड़े हैं। वे हमें विमान के अंदर से ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस विमान में चढ़ रही है… यह पीएम नरेंद्र मोदी का डर है… इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं किया था। हम बस शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, और वे हमें उड़ान से ऐसे उठा रहे हैं जैसे हम अपराधी हों।
CJP ने अपनी लीगल हेड, रत्ना सिंह का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में रत्ना सिंह कहती हैं, वे सुबह मेरे घर आए और उन्हें बताया गया कि मैं यहां नहीं हूं। हमने उनसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मांगा, क्या उनके पास कोई नोटिफिकेशन है? उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, 'हमें आपको हिरासत में लेना है, हमारे पास ऊपर से आदेश हैं।' मुझे नहीं पता कि उनके लिए ये आदेश कहां 'ऊपर' से आए हैं। और वे बार-बार कह रहे हैं, 'कार से बाहर निकलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर ही हिरासत में लेंगे।' वे मुझे कहीं और ले जाना भी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। और मैं कार से बाहर नहीं निकल रही हूं। वे यहां से हट नहीं रहे हैं, इसलिए एक तरह से मुझे सड़क पर ही गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।
CJP ने यह भी दावा किया कि कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि, तानाशाह उन युवाओं से डरा हुआ है जो गलत कामों पर सवाल उठाते हैं और चुप रहने से इनकार करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर जमा हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा और जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है।
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