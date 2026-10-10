10 अक्टूबर 2026,

शनिवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का आरोप: लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने के एहसास से ही डर रही सरकार

Jantar Mantar security: अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल की तैनाती पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने के डर से घबराई हुई है। CJP नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर मनमानी और अवैध हिरासत का आरोप लगाया है। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Oct 10, 2026

Jean Dreze on Jantar Mantar protest

जंतर-मंतर पर भारी पुलिस बल देख भड़के अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज, बोले— डर रही सरकार, Photo Source@ANI

Jantar Mantar Protest: अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज ने शनिवार को जंतर-मंतर पर भारी सुरक्षा बल तैनात करने की आलोचना की, जहां कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने विरोध प्रदर्शन बुलाया है। विरोध स्थल पर बोलते हुए, द्रेज ने कहा कि, उन सभी लोगों की ओर से जो यहां नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि यहां पुलिस बल का बहुत ज्यादा प्रदर्शन किया गया है, जो जरूरत से कहीं ज्यादा है।
उन्होंने आगे कहा ​कि, सरकार के इतने डरे होने का कारण हिंसा या सुरक्षा का कोई जोखिम नहीं है, बल्कि सरकार को इस बात का डर है कि देश के लोग यह समझ जाएंगे कि उनसे वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है।

दीपके बोले: अपराधी जैसा किया बर्ताव

इससे पहले दिन में, CJP कार्यकर्ता अभिजीत दिपके, जो विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए मुंबई से दिल्ली की उड़ान पर थे, ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने दावा किया कि दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान से उतरते ही पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को हिरासत में ले लिया।

वीडियो में दिपके यह आरोप लगाते हुए सुने जा सकते हैं, तो, आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस हमें गिरफ्तार करने के लिए विमान में घुस रही है। वे सभी विमान में घुस रहे हैं। हम अभी-अभी उतरे हैं। दिल्ली पुलिस के सभी अधिकारी गलियारे में खड़े हैं। वे हमें विमान के अंदर से ही गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी दिल्ली पुलिस विमान में चढ़ रही है… यह पीएम नरेंद्र मोदी का डर है… इंदिरा गांधी ने भी इमरजेंसी के दौरान ऐसा नहीं किया था। हम बस शांतिपूर्ण विरोध करना चाहते थे, और वे हमें उड़ान से ऐसे उठा रहे हैं जैसे हम अपराधी हों।

सुरक्षाकर्मी बोले, गिरफ्तार करने का ऊपर से आदेश

CJP ने अपनी लीगल हेड, रत्ना सिंह का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में रत्ना सिंह कहती हैं, वे सुबह मेरे घर आए और उन्हें बताया गया कि मैं यहां नहीं हूं। हमने उनसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मांगा, क्या उनके पास कोई नोटिफिकेशन है? उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, 'हमें आपको हिरासत में लेना है, हमारे पास ऊपर से आदेश हैं।' मुझे नहीं पता कि उनके लिए ये आदेश कहां 'ऊपर' से आए हैं। और वे बार-बार कह रहे हैं, 'कार से बाहर निकलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर ही हिरासत में लेंगे।' वे मुझे कहीं और ले जाना भी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। और मैं कार से बाहर नहीं निकल रही हूं। वे यहां से हट नहीं रहे हैं, इसलिए एक तरह से मुझे सड़क पर ही गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।

CJP ने यह भी दावा किया कि कंटेंट क्रिएटर ध्रुव राठी को हिरासत में लिया गया है। उन्होंने कहा कि, तानाशाह उन युवाओं से डरा हुआ है जो गलत कामों पर सवाल उठाते हैं और चुप रहने से इनकार करते हैं। दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर और संसद मार्ग पर जमा हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है। राष्ट्रीय राजधानी में कड़ी सुरक्षा और जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है।

CJP Protest: विमान में ‘इंकलाब जिंदाबाद’ के नारे, यात्री का सवाल, ‘आखिर जनता को क्यों भुगतनी पड़े परेशानी?’

ये भी पढ़ें
Abhijeet Dipke, Cockroach Janta Party

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Oct 2026 02:44 pm

Published on:

10 Oct 2026 02:43 pm

Hindi News / National News / अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का आरोप: लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने के एहसास से ही डर रही सरकार

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या है पाकिस्तान के पंजाब का नया एंटी-टेरर कानून? सीक्रेट ट्रायल और सीलबंद रिकॉर्ड पर बढ़ा विवाद

Pakistan Punjab Anti-Terrorism Law (1)
राष्ट्रीय

Opinion: खुद को निष्पक्ष साबित करने की ज़िम्मेदारी चुनाव आयोग को ही उठानी होगी

CJP Protest News
राष्ट्रीय

हिरासत और गिरफ्तारी में क्या अंतर? सीजेपी प्रदर्शन के बीच जानिए पुलिस की कार्रवाई और कानूनी अधिकार

Protest Against Gyanesh Kumar
राष्ट्रीय

‘सरकार सिर्फ तमानशबीन नहीं बनी रह सकती’, प्रह्लाद जोशी ने दिल्ली की सख्ती का किया समर्थन

Delhi security restrictions
राष्ट्रीय

दिल्ली प्रदर्शन के बीच CJI सूर्यकांत का बड़ा कदम, हिरासत में लिए गए वकीलों को रिहा करने के दिए निर्देश

CJI Surya Kant
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.