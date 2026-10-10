अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज का आरोप: लोगों के वोट देने का अधिकार छीनने के एहसास से ही डर रही सरकार

CJP ने अपनी लीगल हेड, रत्ना सिंह का एक वीडियो भी पोस्ट किया। वीडियो में रत्ना सिंह कहती हैं, वे सुबह मेरे घर आए और उन्हें बताया गया कि मैं यहां नहीं हूं। हमने उनसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन मांगा, क्या उनके पास कोई नोटिफिकेशन है? उनके पास कुछ नहीं है। उन्होंने बस इतना कहा, 'हमें आपको हिरासत में लेना है, हमारे पास ऊपर से आदेश हैं।' मुझे नहीं पता कि उनके लिए ये आदेश कहां 'ऊपर' से आए हैं। और वे बार-बार कह रहे हैं, 'कार से बाहर निकलो, हम तुम्हें तुम्हारे घर पर ही हिरासत में लेंगे।' वे मुझे कहीं और ले जाना भी नहीं चाहते, वे चाहते हैं कि मैं यहीं रहूं। और मैं कार से बाहर नहीं निकल रही हूं। वे यहां से हट नहीं रहे हैं, इसलिए एक तरह से मुझे सड़क पर ही गैर-कानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है।