क्या है पाकिस्तान के पंजाब का नया एंटी-टेरर कानून? सीक्रेट ट्रायल और सीलबंद रिकॉर्ड पर बढ़ा विवाद

एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान के आतंकवाद विरोधी कानूनों के व्यापक दायरे और कमजोर कानूनी सुरक्षा उपायों पर भी सवाल उठाए हैं। संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार संस्थाएं पहले भी इन कानूनों के प्रभाव को लेकर चिंता जता चुकी हैं। पत्रकारों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, धार्मिक और जातीय अल्पसंख्यकों तथा राजनीतिक कार्यकर्ताओं पर इनके असर को लेकर भी सवाल उठे हैं। संगठन ने बलूचिस्तान में लागू इसी तरह के नियमों का भी जिक्र किया। उसने जून 2026 में बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच और सिबगतुल्लाह शाह को सुनाई गई उम्रकैद की सजा पर भी चिंता जताई। अब इस कानून को लेकर बहस का मुख्य सवाल यही है कि आतंकवाद से सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आरोपियों के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार और न्यायिक पारदर्शिता की रक्षा कैसे की जाए।