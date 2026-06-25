इंदिरा गांधी के आपातकाल को अब 9वीं क्लास में पढ़ेंगे बच्चे, जेपी को बताया ‘नायक’, NCERT ने क्या-क्या लिखा इस चैप्टर में

इस चैप्टर में इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का बिगुल फूंकने वाले जय प्रकाश नारायण का भी जिक्र किया गया है। किताब में लिखा है कि जयप्रकाश नारायण, एक राजनीतिक नेता और समाजवादी विचारक थे। जिन्हें लोक नायक के नाम से जाना जाता है। उनके नेतृत्व में चले जन आंदोलनों ने छात्रों व नागरिकों को लामबंद किया गया। 1977 में इमरजेंसी हटा ली गई और आम चुनाव हुए। लोगों ने वोट की ताकत के जरिए इंदिरा गांधी की सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया। इंदिरा सरकार की हार ने भारतीय लोकतंत्र की ताकत को दिखाया। साथ ही, लोकतंत्र के महत्व को उजागर किया। इमरजेंसी के साथ-साथ इस किताब में फेक न्यूज, गलत जानकारी, अफवाह, सार्वजनिक नियमों का उल्लंघन, गरीबी, क्षेत्रवाद और सामाजिक व लैंगिक भेदभाव जैसे विषय शामिल किए गए हैं।