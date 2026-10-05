Delhi Riots: SIT जांच की मांग ठुकराई, हाईकोर्ट ने 15 याचिकाओं पर लगाया विराम

फरवरी 2020 के दंगों में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। नवंबर 2025 में दिल्ली की एक विशेष अदालत ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें तत्कालीन भाजपा नेता कपिल मिश्रा की कथित भूमिका की आगे जांच का निर्देश दिया गया था। राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विनय सिंह ने दिल्ली पुलिस और कपिल मिश्रा की पुनरीक्षण याचिकाएं स्वीकार करते हुए मजिस्ट्रेट के निर्देश को अवैध, अधिकार क्षेत्र से बाहर और कानून की नजर में टिकने लायक नहीं बताया था।