दिल्ली: पीड़िता ने सुनाई होटल के बाहर की खौफनाक कहानी, बोली- तीन युवकों ने कार में खींचने की कोशिश की

पीड़िता ने बताया कि वे रात करीब 3-4 बजे पुलिस थाने पहुंचे थे। उन्होंने पुलिस से बार-बार शिकायत दर्ज कर कार्रवाई की मांग की, लेकिन शुरुआत में उनकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। कई घंटे बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल दोस्त का उपचार किया गया। घायल डॉक्टर अभी भी अस्पताल में भर्ती है। पीड़िता ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की कार और उनके मोबाइल फोन जब्त किए हैं। पीड़िता ने बताया कि हम 5 लोग थे और वे 3 लोग थे। मैं नागालैंड से हूं और कई सालों से दिल्ली में रह रही हूं। मैं चाहती हूं कि सच सामने आए। पीड़िता ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि यह अपहरण और हत्या के प्रयास का मामला है।