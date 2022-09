जैकलीन को सुकेश चंद्रशेखर ने दिए क्या-क्या तोहफे? नोरा फतेही से आज EOW करेगी पूछताछ

दिल्ली की आर्थिक अपराध शाखा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार महाठग सुकेश चंद्रशेखर मामले में लगातार पूछताछ कर रही है। इसी कड़ी में अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से अहम पूछताछ के बाद अब एक और अभिनेत्री नोरा फतेही को समन जारी किया गया है। नोरा को सुकेश की ओर से जैकलीन को दिए तोहफों के बारे में सवाल किए जा सकते हैं।

Published: September 15, 2022 08:31:44 am

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े एक मामले में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले में पूछताछ के लिए अब अभिनेत्री नोरा फतेही को तलब किया गया है। दिल्ली पुलिस ने उन्हें गुरुवार को पेश होने के लिए कहा है। इससे पहले बुधवार को आठ घंटों से ज्यादा अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से पूछताछ की गई है। बताया जा रहा है कि ईओडब्ल्यू इस दौरान नोरा से जैकलीन को मिले महंगे तोहफों को लेकर पूछताछ कर सकती है। दरअसल पुलिस मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ कर रही है।

Delhi Police EOW Summon Nora Fatehi Related In Sukesh Case Ask About Jacqueline Fernandez Gifts