दिग्विजय सिंह के ‘हिंदू’ वाले बयान पर VHP का पलटवार, विनोद बंसल बोले- खुद को हिंदू कहना बंद कर दें

विनोद बंसल ने कहा कि कांग्रेस की ओर से दिग्विजय सिंह के ऐसे बयानों पर स्पष्ट प्रतिक्रिया सामने नहीं आती। उन्होंने कहा कि यदि कांग्रेस नेता मानते हैं कि 'हिंदू' शब्द अरबी-फारसी से आया है और धार्मिक ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, तो उन्हें इस शब्द के इस्तेमाल को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बंसल ने दिग्विजय सिंह से यह भी स्पष्ट करने को कहा कि वह स्वयं को हिंदू मानते हैं या नहीं। उन्होंने उनके बयान को लेकर माफी की मांग भी की।