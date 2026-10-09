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3,600 किमी का सफर,  2 दशक की तलाश, आखिरकार केरल पुलिस ने ढूंढ निकाला मैनेजर का हत्यारा

Dilip Rajak Arrest: केरल पुलिस ने 2007 में आरा मिल मैनेजर की हत्या के मामले में 19 साल से फरार 65 वर्षीय दिलीप रजक को असम से गिरफ्तार किया है। आरोपी की तलाश में पुलिस ने करीब 3,600 किलोमीटर तक जांच की।
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भारत

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Abhishek Mehrotra

Oct 09, 2026

crime scene

प्रतीकात्मक तस्वीर। सोर्स-Ai

Dilip Rajak Arrest: करीब 2 दशक का लंबा इंतजार और 3,600 किलोमीटर। केरल पुलिस जब असम की एक राइस मिल के गोदाम में पहुंची, तो धूल के अंबार के बीच उसे एक शख्स नजर आया। पुलिस ने पूछा - दिलीप रजक? हां में सिर हिला और इसी के साथ पुलिस के कंधे से मानो हजारों किलो वजन उतर गया। 2007 में हुए एक हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस को दिलीप रजक की तलाश थी। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे खोज निकाला और वर्दी पर लगी आरोपों की धूल झड़ गई।

20 सितंबर को मलप्पुरम क्राइम ब्रांच पुलिस ने बिहार के 65 वर्षीय प्रवासी मज़दूर रजक को 2007 में एक आरा मिल के मैनेजर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस को इसके लिए लगभग 3,600 किलोमीटर का सफर करना पड़ा - केरल, असम और बिहार तक फैली लगभग दो दशक पुरानी जांच अब आखिरकार पूरी हो गई है और आरोपी सलाखों के पीछे है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमीराली वी के अनुसार, दिलीप को हमेशा डर रहता था कि एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेगी और हमने उसके डर को सच साबित कर दिया। इसके ठिकाने की खबर लगते ही हमने पूरा फील्डवर्क किया, असम पुलिस से मदद मांगी और आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रहे। हालांकि, बिहार एक अन्य अपराधी अभी भी गिरफ्तार से दूर है।

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Updated on:

09 Oct 2026 05:04 pm

Published on:

09 Oct 2026 04:31 pm

Hindi News / National News / 3,600 किमी का सफर,  2 दशक की तलाश, आखिरकार केरल पुलिस ने ढूंढ निकाला मैनेजर का हत्यारा

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