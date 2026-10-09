3,600 किमी का सफर,  2 दशक की तलाश, आखिरकार केरल पुलिस ने ढूंढ निकाला मैनेजर का हत्यारा

20 सितंबर को मलप्पुरम क्राइम ब्रांच पुलिस ने बिहार के 65 वर्षीय प्रवासी मज़दूर रजक को 2007 में एक आरा मिल के मैनेजर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस को इसके लिए लगभग 3,600 किलोमीटर का सफर करना पड़ा - केरल, असम और बिहार तक फैली लगभग दो दशक पुरानी जांच अब आखिरकार पूरी हो गई है और आरोपी सलाखों के पीछे है। क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर अमीराली वी के अनुसार, दिलीप को हमेशा डर रहता था कि एक दिन पुलिस उसे पकड़ लेगी और हमने उसके डर को सच साबित कर दिया। इसके ठिकाने की खबर लगते ही हमने पूरा फील्डवर्क किया, असम पुलिस से मदद मांगी और आखिरकार उसे पकड़ने में सफल रहे। हालांकि, बिहार एक अन्य अपराधी अभी भी गिरफ्तार से दूर है।