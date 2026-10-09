कबड्डी खेलते हुए छात्रों ने पानी की टंकी में डाल दिया मानव मल, प्रधानाध्यापक ने छिपाई जानकारी तो मचा बवाल

सरकारी स्कूल मामले में पुलिस ने दावा किया है कि यह किसी साजिश का नहीं बल्कि कुछ छात्रों की शरारत का परिणाम था। पुलिस की प्रारंभिक जांच के अनुसार, त्रैमासिक परीक्षा की छुट्टियों के दौरान 3 अक्टूबर को 11 और 12 वर्ष आयु के कुछ छात्र स्कूल परिसर में कबड्डी खेल रहे थे। इसी दौरान एक छात्र ने परिसर में शौच कर दिया।