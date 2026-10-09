9 अक्टूबर 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राष्ट्रीय

ग्रीन कार्ड को लेकर भारत-अमेरिका में ठनी ! ट्रंप प्रशासन के एक्शन के बाद विदेश मंत्रालय ने भी दिया बड़ा संदेश

MEA reaction: PERM प्रोग्राम सस्पेंड होने से H-1B वीजा पर कोई असर नहीं, पर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जानिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा।
2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Anand Prakash Yadav

Oct 09, 2026

India US relations

MEA reaction: PERM प्रोग्राम सस्पेंड होने से H-1B वीजा पर कोई असर नहीं, पर ग्रीन कार्ड प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है। जानिए विदेश मंत्रालय ने क्या कहा।

US Green Card Program: अमेरिका ने माइक्रोसॉफ्ट, कॉग्निजेंट और कैपजेमिनी जैसी दुनिया की कुछ सबसे बड़ी टेक और IT कंपनियों को एक अहम ग्रीन कार्ड प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से मामले में टिप्पणियों पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हमें कुछ कंपनियों के लिए 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम' (PERM) के संबंध में अमेरिकी श्रम विभाग के फैसले की जानकारी है।

उन्होनें कहा कि, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि PERM, H-1B वीजा कार्यक्रम से अलग है। PERM आवेदनों को रोकने से H-1B वीजा की वैधता या H-1B वीजा धारकों और उनके आश्रितों की स्थिति पर कोई असर नहीं पड़ता है। हालांकि, प्रभावित कंपनियों के योग्य कर्मचारियों के लिए स्थायी निवास, या ग्रीन कार्ड, की प्रक्रिया पर कुछ असर पड़ सकता है।

जेडी वेंस की टिप्पणी अनुचित

प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि​, यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि टैलेंट मोबिलिटी (प्रतिभाओं की आवाजाही) से दोनों अर्थव्यवस्थाओं भारतीय और अमेरिका को लाभ होता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की टिप्पणियों के संबंध में, हमारा मानना ​​है कि ऐसी बातें अनुचित हैं और इस तथ्य को नजरअंदाज करती हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय पेशेवर वहां की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम में उच्च शिक्षित और कुशल योगदानकर्ता हैं। वास्तव में, संयुक्त राज्य अमेरिका का इतिहास खुद प्रवासियों की पीढ़ियों द्वारा आकार दिया गया है, जिनकी मेहनत, उद्यम और इनोवेशन ने इसके विकास और समृद्धि में योगदान दिया है।

फैसले का भारतीय कर्मचारियों पर क्या असर?

अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों को मानें तो,अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से अधिक लोग प्रवास करते हैं। हालांकि वीजा की लेबर सर्टिफिकेशन कार्यक्रम के निलंबन से किसी कर्मचारी का H-1B वीजा अपने आप रद्द नहीं होगा, लेकिन यह ग्रीन कार्ड हासिल करने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है।

अमेरिकी लोगों को मिलेंगे नौकरी के मौके

मामले में ट्रंप प्रशासन का आरोप है कि कुछ कंपनियां उन कार्यक्रमों का लाभ उठा रही हैं जिनका उद्देश्य विदेशी कर्मचारियों को नौकरी उपलब्ध कराना है। ट्रंप प्रशासन के अनुसार इस तरह की व्यवस्थाओं के कारण अमेरिकी कर्मचारियों के नौकरी के अवसर प्रभावित हो सकते हैं। जिसके चलते ही ट्रंप सरकार ने 8 बड़ी आईटी कंपनियों को PERM प्रोग्राम से बाहर कर दिया है। इन कंपनियों के नए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे और लंबित मामलों की प्रोसेसिंग पर भी रोक लगाई गई है।

मेट्रो-ट्रेन चलती रहेंगी, 57 मेट्रो स्टेशन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा- मक्खी मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल न करें

ये भी पढ़ें
Metro Passengers Advisory

खबर शेयर करें:

Updated on:

09 Oct 2026 05:50 pm

Published on:

09 Oct 2026 05:02 pm

Hindi News / National News / ग्रीन कार्ड को लेकर भारत-अमेरिका में ठनी ! ट्रंप प्रशासन के एक्शन के बाद विदेश मंत्रालय ने भी दिया बड़ा संदेश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

उग्रवादियों ने मांगी थी 54 करोड़ की फिरौती, रतन टाटा ने पांच लाख भी नहीं दिए

ratan tata biography by Thomos Mathew, Ratan Tata A Life, story of Tata Tea Employee kidnapping in Assam
राष्ट्रीय

CEC के खिलाफ प्रदर्शन से पहले HC का फैसला, पटियाला हाउस और राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिर्फ वर्चुअल सुनवाई

Delhi High Court notification
राष्ट्रीय

गंगा जल संधि को लेकर बांग्लादेश क्या चाहता है? MEA ने दिया जवाब

Ganga Water Treaty
राष्ट्रीय

स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर निशाना, बोलीं- जेएनयू में छात्राओं के आरोपों पर कांग्रेस नेता की चुप्पी क्यों?

Smriti Irani
राष्ट्रीय

बंगाल उपचुनाव: रेजीनगर में भाजपा की ऐतिहासिक जीत, शंखराव सरकार की जीत पर सुवेंदु अधिकारी ने क्या कहा?

BJP candidate Shakharav Sarkar
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.