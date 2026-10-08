मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर डीके शिवकुमार का बड़ा आरोप, बोले- देश में चल रही सबसे बड़ी साजिश

नई दिल्ली। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को चुनाव आयोग और मतदाता सूची को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश में वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की बड़ी साजिश चल रही है, जिसमें खास तौर पर अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़े वर्ग के मतदाताओं को निशाना बनाया जा रहा है। नई दिल्ली में मीडिया से बात करते हुए शिवकुमार ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की भी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपने किसी व्यक्तिगत या पार्टी हित के लिए नहीं, बल्कि मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए काम कर रहे हैं।