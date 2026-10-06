तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पर DMK का निशाना, मौजूदा सरकार पर लगाए अलोकतांत्रिक होने के आरोप

मुख्यमंत्री जोसेफ विजय की ओर से विदेश मंत्री एस. जयशंकर को लिखे गए पत्र पर भी एलंगोवन ने प्रतिक्रिया दी। पत्र में श्रीलंका की हिरासत में मौजूद तमिलनाडु के 20 मछुआरों और जब्त की गई 270 मछली पकड़ने वाली नौकाओं की रिहाई के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप की मांग की गई है। एलंगोवन ने कहा कि इन मछुआरों की गिरफ्तारी काफी पहले हुई थी और सरकार को उसी समय उनके लिए कदम उठाने चाहिए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि मतदान के दिन इस मुद्दे को उठाना चुनावी राजनीति का हिस्सा है और इसका उद्देश्य चुनाव में फायदा हासिल करना है।