राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक पर बरसे गिरिराज सिंह, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक सरकार क्यों बनाए रखी और उससे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया। उन्होंने केरल और तेलंगाना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर कांग्रेस सरकारों के गठन और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है तो उसे अपने फैसलों का भी जवाब देना चाहिए।