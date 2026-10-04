राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक पर बरसे गिरिराज सिंह, वोट बैंक की राजनीति का लगाया आरोप

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Photo-IANS)
Giriraj Singh on Rahul Gandhi: केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कांग्रेस अध्यक्षमल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और विपक्षी दलों पर राजनीतिक अवसरवाद, अराजकता और वोट बैंक की राजनीति करने के आरोप लगाए। गिरिराज सिंह ने पटना में अलग-अलग मुद्दों पर पूछे गए सवालों के जवाब में ये बातें कहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि उसने हिमाचल प्रदेश में 5 साल तक सरकार क्यों बनाए रखी और उससे इस्तीफा क्यों नहीं दिलवाया। उन्होंने केरल और तेलंगाना का भी जिक्र किया और कहा कि अगर कांग्रेस सरकारों के गठन और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाती है तो उसे अपने फैसलों का भी जवाब देना चाहिए।
गिरिराज सिंह ने कहा, "मीठी बातें तो गले से उतर जाती हैं लेकिन कड़वी बातें थूक दी जाती हैं। जनता ने आपको नकार दिया है।"
राहुल गांधी द्वारा 'सत्याग्रह' डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किए जाने पर गिरिराज सिंह ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए देश में अराजकता फैलाने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी ने यह प्लेटफॉर्म देशभर के अलग-अलग मुद्दों को लेकर चल रहे आंदोलनों को एक साथ लाने के उद्देश्य से लॉन्च किया है।
केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी और विपक्ष पर देश को अस्थिर करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के बीच अपनी मजबूत जगह बना चुके हैं।
गिरिराज सिंह ने कहा कि विपक्षी नेता प्रधानमंत्री को चाहे जितने अपशब्द कहें, लेकिन गरीबों के दिल से नरेंद्र मोदी को नहीं निकाल सकते। उन्होंने विपक्षी नेताओं को "डींग मारने वाला और अराजकतावादी" बताते हुए उन पर देश के प्रति अपनापन नहीं होने का आरोप लगाया।
एसआईआर को लेकर गिरिराज सिंह ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि विपक्ष को चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की कार्रवाई से इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि वह बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों को भारतीय नागरिक बनाकर उनसे मतदान कराने की कोशिश करना चाहता था।
उन्होंने ज्ञानेश कुमार का बचाव करते हुए कहा कि उन्हें बधाई दी जानी चाहिए, क्योंकि उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और देशहित में कई बांग्लादेशियों को रोकने का काम किया है।
गिरिराज सिंह ने कहा कि यदि किसी वैध मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाया जाता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाने और शिकायत करने के लिए निर्धारित प्रावधान मौजूद हैं। उनके मुताबिक, विपक्ष इन प्रावधानों का इस्तेमाल करने के बजाय चुनाव आयोग पर आरोप लगा रहा है।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्षी दलों पर मुस्लिम वोटों के लिए प्रतिस्पर्धा करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिलहाल ममता बनर्जी, अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बीच मुस्लिम वोटों को लेकर खींचतान चल रही है।
गिरिराज सिंह ने आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को देशहित से अधिक वोटों की चिंता है।
समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे को लेकर भी गिरिराज सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव राम मंदिर जाएंगे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव वोटों के लिए टोपी पहनने तक का काम कर सकते हैं। गिरिराज सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि विपक्षी नेता धार्मिक गतिविधियों को भी वोट बैंक की राजनीति से जोड़कर देखते हैं।
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