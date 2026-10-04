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पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी पर सियासत गरमाई, इमरान मसूद बोले- हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देती है भाजपा

Captain Smit Machchhar: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना की है। उन्होंने भाजपा पर पायलट से जुड़े मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया।
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नई दिल्ली

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Rakesh Mishra

Oct 04, 2026

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कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। फाइल फोटो- पत्रिका

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए कार्यकारी अध्यक्ष इमरान मसूद ने फ्लाईदुबई के पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की बहादुरी की सराहना करते हुए भाजपा पर इस मामले को राजनीतिक मुद्दा बनाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद पायलट ने विमान में सवार 170 से अधिक लोगों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। कुछ दिन पहले फ्लाईदुबई की उड़ान एफजेड1073 में सह-पायलट ने कथित तौर पर कॉकपिट में कैप्टन स्मित मच्छार पर हमला कर दिया था।

पायलट गंभीर रूप से घायल

हमले में पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने स्थिति संभालने में मदद की और विमान को सऊदी अरब के एक हवाईअड्डे की ओर मोड़ा गया। इमरान मसूद से जब गांधी परिवार की ओर से पायलट की बहादुरी पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक आयोजन में बदलने की कोशिश करती है। उन्होंने कैप्टन मच्छार की बहादुरी को सलाम करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा ने हाल में गांधी परिवार पर पायलट की बहादुरी को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया था। भाजपा का कहना था कि गांधी परिवार के सदस्यों ने फिलिस्तीन में युद्ध को लेकर चिंता जताई, लेकिन पायलट के साहस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा।

'असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे'

इमरान मसूद ने चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस और भाजपा के बीच चल रहे विवाद पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि मुद्दे से ध्यान हटाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन असली लड़ाई राहुल गांधी लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग पर उठे सवाल पूरे देश से जुड़े हैं। मसूद ने आरोप लगाया कि कई दशकों में चुनाव आयोग को लेकर जो भरोसा बना था, उसे एक व्यक्ति के फैसलों से नुकसान पहुंचा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर पीछे नहीं हटेगी और उन्हें जवाब देना होगा।

भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए

मसूद ने बिहार और बंगाल की सरकारों को लेकर भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में सरकारें वोट चोरी के दम पर बनी हैं और भाजपा लोकतंत्र को नुकसान पहुंचा रही है। उनका यह बयान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कांग्रेस पर लगाए आरोपों के बाद आया। चौहान ने चुनाव आयोग पर बार-बार सवाल उठाने को कांग्रेस की पुरानी आदत बताया था और कहा था कि यह उसके राजनीतिक व्यवहार का हिस्सा बन चुका है।

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Updated on:

04 Oct 2026 05:32 pm

Published on:

04 Oct 2026 05:29 pm

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