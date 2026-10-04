पायलट स्मित मच्छार की बहादुरी पर सियासत गरमाई, इमरान मसूद बोले- हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देती है भाजपा

हमले में पायलट गंभीर रूप से घायल हो गए। इसके बावजूद उन्होंने स्थिति संभालने में मदद की और विमान को सऊदी अरब के एक हवाईअड्डे की ओर मोड़ा गया। इमरान मसूद से जब गांधी परिवार की ओर से पायलट की बहादुरी पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं आने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा हर मुद्दे को राजनीतिक आयोजन में बदलने की कोशिश करती है। उन्होंने कैप्टन मच्छार की बहादुरी को सलाम करते हुए उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। भाजपा ने हाल में गांधी परिवार पर पायलट की बहादुरी को लेकर चुप रहने का आरोप लगाया था। भाजपा का कहना था कि गांधी परिवार के सदस्यों ने फिलिस्तीन में युद्ध को लेकर चिंता जताई, लेकिन पायलट के साहस पर सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं कहा।