CEC को हटाने की मांग पर मार्च के कुछ घंटे बाद माकपा कार्यालय में तोड़फोड़, भाजपा पर लगा हमला करने का आरोप

पार्टी के अनुसार मार्च में मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग प्रमुख थी। इसके अलावा वैध मतदाताओं के नाम तत्काल मतदाता सूची में जोड़ने, अन्नपूर्णा योजना से अब तक वंचित लोगों को राशि देने और जरूरी सामान की बढ़ती कीमतों पर रोक लगाने जैसी मांगें भी उठाई गईं। माकपा ने महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देने की मांग भी रखी। माकपा के जिला सदस्य मोक्सेदुल इस्लाम ने आरोप लगाया कि मार्च खत्म होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता कार्यालय में करीब एक घंटे तक बैठक करते रहे। सभी के घर लौटने के बाद कार्यालय में ताला लगा दिया गया।