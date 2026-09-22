Goa Elections 2027 के लिए कांग्रेस का शंखनाद, मैदान में उतरेंगे राहुल-प्रियंका, लेकिन अंदरूनी खींचतान कैसे होगी खत्म?

गोवा के एक राजनीतिक टिप्पणीकार ने कहा कि कांग्रेस संगठन पिछले समय से काफी बदल चुका है। वे अधिक अवसरवादी हो गए हैं, इसलिए उनके लिए अपनी जड़ें फिर से जमाना और ऐसा आधार तैयार करना मुश्किल है जो भाजपा को मजबूती से चुनौती दे सके।” फिलहाल, संगठन के अंदर चोडणकर बनाम पाटकर ही तत्काल विवाद की रेखा है। लेकिन इससे गहरा संघर्ष इस बात पर भी है कि 2027 के चुनावों में कांग्रेस की चुनावी मशीनरी और उम्मीदवार चयन प्रक्रिया पर नियंत्रण पाने के लिए कौन अधिक प्रभाव हासिल करता है।