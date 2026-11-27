BJP SAD Alliance : हरसिमरत कौर बादल (फोटो सोर्स:fb/Harsimratkaurbadal)
Akali Dal NDA Return: छह साल की दूरी के बाद BJP और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के साथ आते ही दिल्ली में एक नया सवाल चर्चा में है। क्या हरसिमरत कौर बादल फिर केंद्रीय मंत्री बनेंगी? फिलहाल न अकाली दल को मंत्रिमंडल में शामिल करने की आधिकारिक घोषणा हुई है और न हरसिमरत को मंत्री बनाने की।
बठिंडा से सांसद हरसिमरत लोकसभा में अकाली दल की एकमात्र प्रतिनिधि हैं। वह पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल की पत्नी हैं और मोदी सरकार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री रह चुकी हैं। संसदीय अनुभव और सरकार में पुरानी भूमिका के कारण, पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलने पर वह स्वाभाविक दावेदार मानी जा सकती हैं।
गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर 24 नवंबर 2026 को अमित शाह, BJP अध्यक्ष नितिन नवीन और सुखबीर बादल ने दिल्ली में गठबंधन का ऐलान किया। दोनों दल 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव में सभी 117 सीटों पर मिलकर उतरेंगे।
शाह के मुताबिक, अकाली दल बड़े भाई की भूमिका में होगा और सरकार बनने पर मुख्यमंत्री पद उसे मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी NDA में उसकी वापसी का स्वागत किया।
सितंबर 2020 के तीन कृषि कानूनों से पंजाब और हरियाणा के किसानों में भारी नाराजगी थी। उन्हें MSP, मंडी व्यवस्था और कृषि बाजार पर बुरे असर की आशंका थी।
17 सितंबर को सुखबीर बादल ने लोकसभा में हरसिमरत के इस्तीफे के फैसले की घोषणा की। हरसिमरत ने किसान हितों को इसकी प्रमुख वजह बताया और अगले दिन राष्ट्रपति ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया। 26 सितंबर को अकाली दल ने करीब 24 साल पुराना गठबंधन तोड़ दिया। नवंबर 2021 में तीनों कानून वापस हुए, मगर रिश्तों की दूरी बनी रही।
अकाली दल का आधार ग्रामीण सिखों और किसानों में रहा है, जबकि BJP की पकड़ शहरी और हिंदू मतदाताओं में। 2022 के विधानसभा चुनाव में BJP को 2 और SAD को 3 सीटें मिलीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में BJP खाता नहीं खोल सकी और अकाली दल भी संघर्ष करता रहा।
मनीकंट्रोल के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में दोनों के वोट जोड़ने पर वे 117 में से 58 विधानसभा क्षेत्रों में आगे होते। गठबंधन से BJP को ग्रामीण और सिख वोटरों तक पहुंच तथा अकाली दल को राष्ट्रीय सहयोग मिल सकता है। दोनों की नजर AAP और कांग्रेस के मुकाबले विकल्प बनने पर है। हालांकि सीट बंटवारा, MSP और क्षेत्रीय हित जैसे मुद्दे उनकी परीक्षा लेंगे।
SAD का एक वोट संविधान संशोधन के दौरान महत्वपूर्ण हो सकता है। अप्रैल 2026 में महिला आरक्षण और सीट विस्तार से जुड़ा संशोधन पारित नहीं हो पाया था। तब हरसिमरत ने लोकसभा में विधेयक का कड़ा विरोध किया था। अगस्त में पार्टी ने महिला आरक्षण विधेयक और परिसीमन को तुरंत पारित करने का समर्थन किया।
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