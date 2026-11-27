मनीकंट्रोल के विश्लेषण के अनुसार, 2024 में दोनों के वोट जोड़ने पर वे 117 में से 58 विधानसभा क्षेत्रों में आगे होते। गठबंधन से BJP को ग्रामीण और सिख वोटरों तक पहुंच तथा अकाली दल को राष्ट्रीय सहयोग मिल सकता है। दोनों की नजर AAP और कांग्रेस के मुकाबले विकल्प बनने पर है। हालांकि सीट बंटवारा, MSP और क्षेत्रीय हित जैसे मुद्दे उनकी परीक्षा लेंगे।