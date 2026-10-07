राहुल गांधी पर FIR से गरमाई सियासत, इमरान मसूद बोले- आखिरी दम तक लड़ेंगे, पीछे नहीं हटेंगे

कांग्रेस नेता उदित राज ने कहा कि बुधवार का दिन एक बड़े और ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं के नेतृत्व में इस मुद्दे को साहस के साथ देश के सामने रखा गया है और आने वाले दिनों में यह आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। उदित राज ने कहा कि आने वाले दिनों में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन की योजना है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी के आह्वान पर बुधवार को बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए थे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और अन्य विपक्षी नेताओं ने जिस तरह इस मुद्दे को देश के सामने उठाया है, उससे लोगों के बीच जागरूकता बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा।